2019-12-02T16:01:57+03:00
Общество

В России проведены первые хирургические операции с использованием сети 5G

Билайн, Huawei и российские медики провели удаленный консилиум с использованием медицинского оборудования и сетей 5G
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В России проведены первые хирургические операции с использованием сети 5G. Фото предоставлено компанией Билайн.В России проведены первые хирургические операции с использованием сети 5G. Фото предоставлено компанией Билайн.
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В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково Билайн и Huawei развернули тестовую зону сети 5G, чтобы в режиме онлайн провести две операции с удаленной консультацией в режиме консилиума хирургов.

- Первой операцией было извлечение NFC-чипа, вживленного в руку исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джорджа Хелда, второй - удаление раковой опухоли, - рассказали в компании.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

В ходе хирургических вмешательств медицинский консилиум дистанционно проводил консультацию в режиме 4K-видеоконференцсвязи между оперирующим врачом и специалистами через удаленные терминалы. С их помощью происходил обмен медиа- и телематическими данными о состоянии пациента, проводилась передача рекомендаций и указаний в режиме реального времени.

- Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения? – отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич. - В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Билайн активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Операционный блок клиники GMS Hospital

В операционном блоке к 5G-сети Билайн были подключены: лапароскоп с камерой 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок консультирующим хирургом, камера общего вида, камера для определения местоположения пациента, пульт анестезиолога и С-дуга (устройство локального рентгена). Хирургические операции проводил Бадма Николаевич Башанкаев, FACS, FASCRS, руководитель центра хирургии GMS Hospital, хирург, онколог, колопроктолог.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Консультационный центр на базе больницы Центросоюза РФ, экспертно-консультативного центра РОЭХ

Для проведения консультации были подключены камера для передачи видео в разрешении 4К и монитор с разрешением 4K. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Иванович Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Медиацентр 5G на базе Сколково

Для проведения визуализации медицинского консилиума к сети 5G Билайн были подключены: камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок на изображение оперируемого органа, монитор с разрешением 4K. Модерацию на площадке Сколково проводил Михаил Леонидович Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов.

- Для нас большая честь совместно с Билайн представить возможности медицинских технологий на базе 5G, - признался генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй. - Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий – дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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