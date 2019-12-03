В Новый год – с новым ДК имени Крупской

МЕЧТА КНИГОЛЮБА

Накануне Нового 2020 года петербуржцы получили в подарок новое арт-пространство. Дворец культуры имени Н.К.Крупской распахнул двери перед всеми, кто хочет изучать искусство, любоваться им, делиться своим творчеством и увлечениями.

Одному из культовых мест Петербурга 6 ноября исполнилось 92 года. Когда-то это был Дом культуры текстильщиков, здесь работала школа для малограмотных, к началу 40-х годов прошлого века там организовали военные кружки, а потом и пионерский лагерь.

В середине прошлого века Дом культуры переименовали в Дворец. И это было заслуженно: театры двух столиц ставили здесь свои спектакли, открылся первый в городе кинозал с широкоформатным экраном.

Имя Надежды Константиновны Крупской ДК получил в 1963 году, в память о том, что с 1891 по 1895 год она преподавала в расположенной рядом Смоленской вечерней школе для рабочих.

В восьмидесятые ДК стал площадкой для выступлений легенд Ленинградского рок-клуба: «Кино», «Аквариума», «Зоопарка», «Алисы» …

Дворец культуры имени Н.К.Крупской.Фото: Олег ЗОЛОТО

А в 1992 году в «Крупе» открылась первая в стране книжная ярмарка. Сюда съезжались не только книголюбы Ленинграда, но и москвичи. Сегодня кажется удивительным, что когда-то книги были огромным дефицитом. Библиофилы объединялись в клубы, чтобы иметь возможность меняться или покупать книги с рук. Такая торговля считалась спекуляцией, но вскоре наступила перестройка, и частная торговля перестала быть вне закона. Вот из такого клуба книголюбов и образовалась 27 лет назад Книжная ярмарка в ДК Крупской. И она существует до сих пор, привлекая любителей чтения теперь уже не букинистическими раритетами, а демократичными ценами.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕХ

Однако роскошный зал второго этажа с потолочной росписью, хрустальной люстрой и великолепной акустикой не мог не вернуть себе «того самого» культурного назначения. И вот, в 2019 году, принято решение создать здесь арт-пространство, включающее в себя концертный зал, выставки художников и многое другое.

Дворец культуры имени Н.К.Крупской распахнул двери перед всеми, кто хочет изучать искусство, любоваться им, делиться своим творчеством и увлечениями.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы хотим дать возможность художникам показать свое творчество, – рассказал о планах развития Дворца культуры им. Крупской его директор Константин Кравчук. – Рейтинг художника зависит в том числе и от количества выставок. А они – дело недешёвое, но у нас их можно проводить абсолютно бесплатно. Во Дворце каждый месяц проходит до 15-ти мероприятий: концерты, вернисажи, творческие встречи. Было решено, что многоцелевое использование Дворца культуры – это самое лучшее, ведь везде есть досуговые зоны, пусть будут и у нас. Мы ничего не запрещаем, только помогаем. Сейчас у нас проходит выставка художника Ярослава Сухова «Крупицы». Ярослав — один из основателей группы «Остров», хранитель архивов входивших в нее художников. С лета этого года у нас звучит живая музыка. Концертный зал пока вмещает только 100 человек, но может и больше! А в теплое время года удобно устраивать концерты в летнем кафе с верандой, на сцене, которую, кстати, открывал Андрей Тропилло. Здесь, у фонтана, за чашкой кофе, будет приятно слушать и петь любимые песни.

На книжной ярмарке уже несколько лет для детей и взрослых проводятся мастер-классы с педагогами по живописи, поэты и писатели устраивают презентации своих книг. Во Дворце работает гитарная студия «Лад», кружки по интересам, проводятся шахматные турниры. Однако Константин Юрьевич уверен, что культурная жизнь не должна стоять на месте, поэтому зал расширяется, изменяется, а досуговое наполнение разрастается. Состоялся первый вечер документального кино, это направление планируется сделать постоянным, а после просмотра устраивать встречи с авторами.

Многоцелевое использование Дворца культуры – это самое лучшее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Планы развития обширны: и рэп, и стендап для молодежи, и театр, и поэтический слэм. Кстати, любители сразиться на рифмах могут сделать это уже 15 декабря.

14 декабря ДК приглашает на показ фильма Константина Селиверстова «Я искушен в любви и чистом искусстве». А 22 декабря те, кто привык встречать Новый год по китайскому календарю, могут прийти в ДК Крупской на… выставку-встречу крысоводов. Ну, а что? Все магазины уже давно заставлены керамическими крысятами и мышатами, а здесь можно пообщаться с живой природой.