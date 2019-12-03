Как интернет на скорости 5G поможет лечить людей

Наверняка у каждого из нас найдется история о родственнике или знакомом, которому потребовалось сложная операция, и который был вынужден ехать на лечение в областной центр, Москву или Петербург. Схема привычная и отработанная, но для больного человека такая поездка все равно стресс, особенно если родственники составить компанию не смогут. К счастью, прогресс на месте не стоит, и в медицину приходят цифровые технологии. Скоро пациентам не придется ехать в областной или региональный центр за консультацией. Даже операцию можно будет провести в режиме телеконференции. И это не фантазии: российские хирурги с помощью высокоскоростного интернета от Билайн уже провели две операции и удаленный консилиум.

Виртуальный госпиталь

Пожалуй, это первые операции, к которой тщательно готовились не только врачи, но и IT-специалисты. В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра «Сколково» Билайн и Huawei открыли тестовую зону сети 5G. Благодаря высокоскоростному интернету удалось создать удаленный консилиум, в котором участвовали представители экспертно-консультативного центра Российского общества хирургов на базе больницы Центросоюза и Рязанского государственного медицинского университета. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов. За работой хирургов и экспертов наблюдали студенты и журналисты.

Первым пациентом такого «виртуального госпиталя» стал топ-менеджер Билайна Джордж Хелт. Ему извлекали из руки NFC чип. Вторая операция была куда сложнее – пожилому пациенту удаляли раковую опухоль. Врачи использовали лапароскоп с камерой высокого разрешения, подключенный к 5G сети. А еще был анестезиологический пульт, несколько камер и мультимедийная «белая доска» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями в режиме реального времени. если на такой доске нарисовать план операции на замершем изображении, этот план отобразится у оперирующего хирурга. По сути, участники консилиума, которые находились в десятках и сотнях километров от операционной, могли видеть и слышать то же самое, что и оперирующий хирург, а также обсуждать с докторами ход операции.

- Еще совсем недавно это было невозможно, потому что задержка, которую дает сигнал, получается иногда и секунда, и полсекунды. Это совершенно недостаточно для того, чтобы надежно передавать движение хирурга на другие точки,- говорит управляющий делами Российского общества хирургов Михаил Таривердиев. - 5G для нас - это манна небесная, потому что сети предыдущего поколения сложно потянуть такой объем передачи данных.

5G на страже здоровья

Экспериментальная операция с использованием интернета 5G вызвала огромный интерес у медиков. Ведь это уникальная возможность обмениваться опытом с коллегами, не покидая своего рабочего места. Кроме того, опытные хирурги с помощью высокоскоростного интернета могут удаленно присоединяться к первым самостоятельным операциям молодых специалистов и консультировать их в процессе работы.

Обычным пациентам цифровые технологии в медицине тоже могут помочь. Да еще как! Благодаря высокоскоростному интернету любой высококвалифицированный врач, например, из Москвы или Петербурга в один миг может оказаться хоть в Сибири, хоть на Дальнем Востоке и помочь больному, которого нельзя перевезти в другую клинику. Новые технологии могут быть востребованы, в том числе, в сфере диагностики и контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Так что с развитием 5G каждому жителю России может стать доступна медицинская помощь от лучших врачей страны.

-Мы прекрасно понимаем, что новые технологии должны быть не только интересными и уникальными, они должны быть практичными. Ведь мы ориентируемся на конечного потребителя, - говорит генеральный директор компании «ВымпелКом» Василь Лацанич. - 5G – это перспективная технология, которая найдет успешное применение, и мы это доказали. Вместе с партнерами проекта мы построили 5G-сеть, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесет огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней.

КСТАТИ

Будущее близко

Обеспечить операционные высокоскоростным интернетом уже сегодня могут позволить себе не только частные, но и государственные клиники. Удельная стоимость на приобретение оборудования 5G примерно такая же, как и 4G. Но самое главное – это качество связи и широкая зона покрытия. Именно в этом направлении Билайн в последние годы и работает - активно модернизирует свою сеть. Например, в Москве и Петербурге идет масштабная модернизации сети, в результате которой уже возросла емкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия.