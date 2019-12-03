2019-12-03T19:43:58+03:00
Происшествия

Пожар в промзоне на Московском шоссе уничтожил каучук на 250 миллионов рублей

В сгоревшем ангаре хранилось 4 тысячи тонн гранулята и тысяча тонн фанеры
Петр КИБЕР
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Клубы черного дыма от сгоревшего каучука поднимались в небо несколько часов. Фото: МЧС РФ по СПбКлубы черного дыма от сгоревшего каучука поднимались в небо несколько часов. Фото: МЧС РФ по СПб
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Сильнейший пожар в петербургской промзоне Шушары, который тушили всю ночь и большую часть дня 3 декабря, удалось ликвидировать. С открытым горением бойцы МЧС справились в 15:22. Пожарные занялись проливкой дымящихся остатков сгоревшего склада. А эксперты потихоньку начали подсчитывать возможный ущерб.

ТЕМЫ ДНЯ. Чем дышат жители Петербурга после сожжения 4 тысяч тонн каучука в Шушарах

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- Пожар был ограничен складом №1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали. Груз - около 4 тысяч тонн каучука и около 1 тысячи тонн фанеры - полностью сгорел, - сообщает пресс-служба компании «ТрансКонтейнер», которой принадлежит площадка «Логистика-Терминал».

По приблизительным прикидкам, только стоимость каучука составляет около четырех миллионов долларов - цены на него колеблются от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за тонну в зависимости от марки. Если перевести деньги в рубли, что это более 250 миллионов.

Скорее всего, это не полный список потерь. Вероятно, что на складе могли хранится и другие химикаты. Кроме того, обгорели несколько стоявших рядом контейнеров. Да и рухнувший ангар тоже стоил денег. Впрочем, в самом «ТрансКонтейнере» от цифр воздерживаются.

- Оценку ущерба точно еще рано делать, - заявили в пресс-службе компании.

Главное, что там отмечают - обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара выясняются.

Мощнейший огонь полностью уничтожил ангар со стройматериалами и химикатами. Фото: МЧС РФ по СПб

Мощнейший огонь полностью уничтожил ангар со стройматериалами и химикатами. Фото: МЧС РФ по СПб

Другим важным моментом были опасения горожан за чистоту воздуха. И действительно, огромный столб черного дыма, поднимавшийся в небо в течение нескольких часов, вряд ли мог радовать. Но в петербургском управлении Роспотребнадзора заверяют, что все в порядке.

- По результатам проведенных 3 декабря «Центром гигиены и эпидемиологии» лабораторных исследований атмосферного воздуха, превышающей концентрации загрязняющих веществ в пробах, отобранных на территории ближайшей жилой застройки, нет.

Подтвердил это и доктор химических наук Генрих Владимирович Эрлих.

- Если это чистый каучук, то ничего особенного в этом нет. Сгорая, он выделяет простой углекислый газ. Все зависит от добавок. Но на первый взгляд, больших неприятностей быть не должно, - заявил эксперт в разговоре с радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Крупный пожар на Московском шоссе в Петербурге 3 декабря 2019 года.Видео: МЧС СПб/Анна Изам

ИСТОЧНИК KP.RU

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