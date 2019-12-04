Эксперты выяснили, как абоненты оценивают качество мобильной связи

Когда вы выбираете мобильного оператора, на что в первую очередь обращаете внимание? Скорость интернета? А вот и нет! Согласно исследованию AC&M, более чем 70 процентов абонентов этот фактор не считает важнейшим.

По мнению экспертов, только операторы мобильной связи, регулирующие органы и аналитики в России, склонны обсуждать качество мобильного интернета через призму скоростей. У потребителя услуги – совсем иное представление о приоритетах и преимуществах.

- У пользователей еще не сформировалось четкого представления, какую скорость следует считать идеальной, - объяснили аналитики. - Почти две трети опрошенных затруднились ответить на вопрос о скорости интернета на своем устройстве. Более четверти уверены, что пользуются мобильным интернетом на скорости менее 5 Мбит/сек и 11 процентов считают, что скорость колеблется в диапазоне от 5 до 15 Мбит/сек. Еще более затруднительным оказался для потребителя вопрос о том, какую скорость они хотели бы в идеале получить от своего оператора.

Фактически подавляющему большинству абонентов вполне достаточно скорости до 7 Мбит/сек для того, чтобы смотреть видео онлайн, слушать музыку или скачивать небольшие видео ролики. Единицам процентов необходимы более высокие скорости - в диапазоне 10-15 Мбит/сек.

- Почти половина опрошенных назвали приоритетным фактором при выборе оператора - покрытие стандарта LTE, - добавили в компании. - Стабильность работы отмечает каждый пятый респондент. Приблизительно в равной степени пользователи поставили в приоритет размер абонентской платы и наличие безлимитных тарифов. Скорость мобильного интернета интересует менее 5% потребителей.