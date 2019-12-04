Петербург становится «окном в Россию»

- Какие проекты Конгрессно-выставочному бюро (КВБ) удалось реализовать в этом году и что стало главным достижением?

- Один из самых серьезных проектов, к которому мы долго готовились, - 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Санкт-Петербург впервые в истории принял это крупнейшее событие для мировой туристической индустрии и собрал порядка 2 тысяч делегатов и более 150 министров по туризму со всего мира. Параллельно с основной программой Генеральной Ассамблеи прошел тревел-форум Saint Petersburg Travel Hub, где удалось презентовать возможности более тридцати регионов России по разным туристическим направлениям.

Еще одно знаковое событие этого года - Форум Международной ассоциации кинокомиссий - Синепозиум. В мероприятии приняло участие в три раза больше экспертов, чем мы ожидали: 320 человек из более чем 30 стран. Так что мы надеемся, что это начало своего рода пути в развитии делового туризма в рамках киноиндустрии.

Кроме того, при активном содействии Конгресс-бюро в Петербурге прошел 6-й Молодежный форум Мирового нефтяного совета - Форум будущих лидеров, собравший более 1000 участников из шестидесяти стран.

Это основные проекты, которые прошли при поддержке бюро, но есть еще и стратегический проект, который работает на их привлечение, - Программа амбассадоров.

- Можете ли рассказать о ней подробнее?

- Программа амбассадоров запущена в 2018 году. Это комплекс инструментов, направленных на оказание содействия ведущим представителям профессиональных сообществ, которые имеют влияние в своей отрасли, в привлечении деловых мероприятий в Санкт-Петербург. На данный момент подписано 20 соглашений с экспертами по приоритетным отраслям экономики Санкт-Петербурга: медицина, наука, технологии и инновации, промышленность, социальная сфера. Так, к примеру, при активном содействии амбассадора - Героя Советского Союза и Российской Федерации космонавта Сергея Крикалева - нам удалось привлечь в город Глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX в 2020 году.

Долгие годы у Петербурга был бренд «окно в Европу». Теперь мы становимся «окном в Россию». В целом благодаря амбассадорам привлечено более десяти крупных мероприятий. Сейчас мы формируем план реализации этих проектов.

- А сколько средств потребуется на их проведение?

- На мероприятие может уходить от 1 до 15 млн рублей. Мы понимаем, что при затратах доли бюджета Петербурга мы привлекаем делегатов, которые вливают в экономику в десятки раз больше. По статистике, один деловой турист приносит городу от 700 до 1200 долларов в день. Конференции в среднем собирают 1-3 тысячи гостей. Четверть из них впоследствии возвращается вновь как обычные туристы со своими семьями.

Поэтому также важен вопрос гостеприимства, который стал фундаментальным, после того как в 2018 году Петербург присоединился к международному урбанистическому рейтингу GDS Index. Тогда он соответствовал критериям на 47 процентов.

- Удалось ли Петербургу усилить свои позиции за это время?

- Да, за последний год нам удалось увеличить показатель до 54 процентов. Мы создали свою стратегию устойчивого развития: нужно соответствовать целому перечню международных критериев, чтобы индекс оставался высоким, в том числе экологическим, техническим и так далее.

- Каковы планы и приоритетные направления работы КВБ на следующий год?

- Это поддержка существующих проектов, а также разработка дополнительных подходов в части гостеприимства. Мы продолжим активно участвовать в развитии туристcкой навигации с применением IT-технологий, ведь любой турист, который приезжает, нуждается в информационном обеспечении. Кроме того, мы продолжим привлекать мероприятия и интегрировать стандарты качества, чтобы усилить свои позиции в урбанистическом рейтинге.

Олег Белов