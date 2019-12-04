Остановка по требованию: Петербургские таксисты против того, чтобы на работу брали гастарбайтеров

По России прокатилась волна митингов с участием таксистов. В разных городах на улицы вышли извозчики, недовольные условиями труда. Присоединились к ним и петербургские водители. 3 декабря в парк «Екатерингоф» пришли около 40 человек. В резолюцию они включили около десятка требований. Одно из них - ускорить принятие федерального закона о регулировании работы таксистов.

- Мы не против агрегаторов, мы хотим, чтобы государство в лице регулятора расставило все точки над «и». Мы хотим работать по закону. Не так давно в сфере такси произошли изменения, на смену диспетчерским службам пришли интернет-агрегаторы, - заявил один из участников. - Технологии ушли вперед, а законодательная база осталась той же. Старый закон устарел, а новый пишут долго - его то вносят в Госдуму, то выносят. В рабочую группу над законопроектом почему-то не пригласили представителей перевозчиков, водителей, предпринимателей - тех, кто работает не посредственно «у колеса».

Всего в Петербурге от 70 до 90 тысяч таксистов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также митингующие пожаловались на высокую комиссию, которую агрегаторы берут за свои услуги. Чтобы выйти в «плюс», таксистам приходится крутить баранку по 12-15 часов.

- Они вынуждены жить в машинах, чтобы заработать денег домой. Сейчас один из агрегаторов возит пассажиров ниже себестоимости. Если высчитать все затраты, километр должен стоить в районе 25 рублей, а сейчас он 8 рублей, - поделился с «Комсомольской правдой» председатель Независимого профсоюза водителей такси Петербурга Дмитрий Жидков. – Устанавливать цены агрегатор не может. Это должны делать таксопарки или индивидуальные предприниматели, которые платят налоги и имеют все лицензии. Агрегатор – это субъект, который соединяет пассажира и водителя. На этом – все.

Коснулись таксисты и других проблем. Например, недостаточного контроля за соблюдением трудового и миграционного законодательства. В такси работает много гастарбайтеров, которые создают на дорогах опасную ситуацию. Порой, у них нет ни культуры вождения, ни прав.

ВЫНУЖДАЮТ БОЙКОТИРОВАТЬ

Недовольство есть, но бастовать таксисты не собираются. Напомним, не так давно в социальных сетях и мессенджерах появились группы, призывающие бойкотировать агрегаторы по всей стране. В них обсуждалось, как подготовить и устроить «всероссийскую забастовку таксистов». Водителей призывают не выходить на работу. Тем, кто не хочет протестовать, мешают работать. Их изводят ложными вызовами. Из-за этого водители тратят и время, и бензин.

- К нам обращаются таксисты из разных регионов страны. Проблема ложных вызовов существует повсеместно, - рассказал «Комсомольской правде» председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. - Человек, выходя на линию, хочет заработать, а ему просто не дают это сделать.

В «Яндекс. Такси» подтвердили, что ни о каком бойкоте речи не идет. За последние дни количество водителей на линии даже выросло.

- Вчера, по сравнению с прошлой неделей, их в среднем на 5-10% больше. Это легко объяснить, так как для таксистов ноябрь и декабрь это самые «прибыльные» месяцы в году. Кроме того, в некоторых регионах из-за заморозков сегодня значительно повысился спрос на такси. Сервис работает в штатном режиме, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе организации.

О том, что сейчас пользователи жалуются на «фейковые» заказы, они знают. Однако в данном случае не могут повлиять на ситуацию.

- Мы знаем об этом от профсоюзных организаций, но ближе эту ситуацию не видим, - уточнили в компании. - На линии всегда присутствуют не все зарегистрированные водители, мы не являемся их работодателями и не контролируем их выход на работу, это прерогатива парков - или же человек (например, ИП) со свободным графиком может вообще сам решать, когда ему отдыхать. Раз водителей на линиях достаточно - значит, все в порядке; а почему не вышли те, кто не вышел - мы не знаем. У профсоюзов другая оптика.

НА ЗАМЕТКУ

По информации Независимого профсоюза водителей такси Петербурга, в городе выдано около 30 тысяч лицензий, которые разрешают перевозки легковым такси. При этом самих таксистов – от 70 до 90 тысяч. Из них около 40% лицензий не имеет вовсе. Также есть водители с поддельными лицензиями.