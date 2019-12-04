Миллиарды на поддержку семей, пожилых людей и обучение предпенсионеров

Петербург - город, где поддерживают молодых и уважают старших. И это факт. В этом году приоритетом в работе правительства Северной столицы было выполнение национального проекта «Демография», в реализации которого принимают участие одиннадцать профильных комитетов и районные администрации. Особое внимание в этой работе уделяется семьям с детьми и пожилым жителям Петербурга. Как много удалось сделать в этом году и насколько амбициозные планы стоят перед службами дальше? Ответы - в нашей инфографике.

ПРОЕКТ «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

ПЛАН на 2019 год

- 4518 семей

- 1 млрд 69,9 млн рублей - субвенции из федерального бюджета

ФАКТ

- 6248 семьям назначена выплата

- 860,4 млн рублей

- 80,4% денег освоили

ЭКО для семей с бесплодием

ПЛАН на 2019 год

- 4260 циклов

ФАКТ

- 3663 цикла

- 86,0% плана

КОММЕНТАРИЙ КОМИТЕТА ПО СОЦПОЛИТИКЕ:

- Общий объем финансирования этого регио- нального проекта составляет 14 млрд 18,8 млн рублей, включая средства федерального и регионального бюджетов и базовой программы обязательного медицинского страхования. В части финансирования идем по плану, а по ряду плановых показателей даже перевыполняем его, однако все же есть риски. Сложилась крайне непростая ситуация с рождаемостью, которая по объективным причинам снижается в Петербурге третий год подряд. Мы всячески поддерживаем молодых родителей и многодетные семьи, разрабатываем новые меры поддержки в силу ограниченности финансирования. Только в этом году на меры поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, предусмотрено 12 млрд 351,2 млн рублей, 82,1 процента от этой суммы уже освоено.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С 1 января 2020 года хотят ввести:

- социальный контракт, предусматривающий пособия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Есть условия: семья должна реализовать программу социальной адаптации по преодолению этой трудной ситуации

- помощь няни по уходу за ребенком семьям, у которых одновременно родились или были усыновлены двое и более детей. Услуги будут предоставлять до достижения детьми полутора лет

- единовременную компенсацию 52 120 рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет включительно. Ранее ее получали мамы с 20 лет.

Учиться никогда не поздно, даже после 50! Фото: globallookpress.com

ПРОЕКТ «Старшее поколение»

Принцип одного окна

ПЛАН на 2019 год

Создать комплексную систему оказания медико-социальной помощи, позволяющую повысить доступность и качество социальных услуг по принципу одного окна.

ФАКТ

- Открыт Центр организации социального обслуживания. С 1 июля в службу «социальных участковых» обратилось

- более 100 тысяч петербуржцев. Планируется расширение этой службы в 2020 году.

Гериатрическая служба

ПЛАН на 2019 год

- 9 гериатрических кабинетов и 2 гериатрических отделения

ФАКТ

- 1 приступил к работе во Фрунзенском районе

Вакцинация пожилых в организациях соцобслуживания

ПЛАН на 2019 год

- 3492 человека привитьот пневмококковой инфекции

- 6 млн руб из федерального бюджета

- 6,3 млн руб из бюджета Петербурга

ФАКТ

- 3981 человек

- 114% плана

- 100% федеральных средств освоили

- 100% средств бюджета Санкт-Петербурга

Обучение предпенсионеров

ПЛАН на 2019 год

- 1787 человек

ФАКТ

- 2200 человек прошли обучение.Заключены договоры с организациями на обучение

- 3706 предпенсионеров

- 123,1% плана

КСТАТИ

- В процессе закупки проходит обучение еще 897 человек, что позволит по итогам года заключить договоры на обучение 4603 человек.

- Незанятым в период обучения выплачивается стипендия 11 280 рублей в месяц.

КОММЕНТАРИЙ КОМИТЕТА ПО СОЦПОЛИТИКЕ:

- В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми предусмотрено 12 млрд 259,86 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Эти деньги пошли на оказание услуг посредством комплексных центров социального обслуживания населения во всех 18 районах, в 15 государственных стационарных учреждениях, включая 3 дома-интерната для ветеранов войны и труда, 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы, 8 психоневрологических интернатов. Также социальные услуги оказывали негосударственные организации, получившие компенсацию из городского бюджета.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

- В 2020 году запланирована реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 4» в городе Пушкине, чтобы создать дополнительно 50 мест. Финансирование из бюджета Петербурга - 160 млн рублей.

- В 2023 году планируется строительство здания психоневрологического интерната в городе Павловске на 300 мест. Деньги из казны города - 635 млн рублей.