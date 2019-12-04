Миллиарды на поддержку семей, пожилых людей и обучение предпенсионеров
Петербург - город, где поддерживают молодых и уважают старших. И это факт. В этом году приоритетом в работе правительства Северной столицы было выполнение национального проекта «Демография», в реализации которого принимают участие одиннадцать профильных комитетов и районные администрации. Особое внимание в этой работе уделяется семьям с детьми и пожилым жителям Петербурга. Как много удалось сделать в этом году и насколько амбициозные планы стоят перед службами дальше? Ответы - в нашей инфографике.
ПРОЕКТ «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
ПЛАН на 2019 год
- 4518 семей
- 1 млрд 69,9 млн рублей - субвенции из федерального бюджета
ФАКТ
- 6248 семьям назначена выплата
- 860,4 млн рублей
- 80,4% денег освоили
ЭКО для семей с бесплодием
ПЛАН на 2019 год
- 4260 циклов
ФАКТ
- 3663 цикла
- 86,0% плана
КОММЕНТАРИЙ КОМИТЕТА ПО СОЦПОЛИТИКЕ:
- Общий объем финансирования этого регио- нального проекта составляет 14 млрд 18,8 млн рублей, включая средства федерального и регионального бюджетов и базовой программы обязательного медицинского страхования. В части финансирования идем по плану, а по ряду плановых показателей даже перевыполняем его, однако все же есть риски. Сложилась крайне непростая ситуация с рождаемостью, которая по объективным причинам снижается в Петербурге третий год подряд. Мы всячески поддерживаем молодых родителей и многодетные семьи, разрабатываем новые меры поддержки в силу ограниченности финансирования. Только в этом году на меры поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, предусмотрено 12 млрд 351,2 млн рублей, 82,1 процента от этой суммы уже освоено.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
С 1 января 2020 года хотят ввести:
- социальный контракт, предусматривающий пособия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Есть условия: семья должна реализовать программу социальной адаптации по преодолению этой трудной ситуации
- помощь няни по уходу за ребенком семьям, у которых одновременно родились или были усыновлены двое и более детей. Услуги будут предоставлять до достижения детьми полутора лет
- единовременную компенсацию 52 120 рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет включительно. Ранее ее получали мамы с 20 лет.
Учиться никогда не поздно, даже после 50! Фото: globallookpress.com
ПРОЕКТ «Старшее поколение»
Принцип одного окна
ПЛАН на 2019 год
Создать комплексную систему оказания медико-социальной помощи, позволяющую повысить доступность и качество социальных услуг по принципу одного окна.
ФАКТ
- Открыт Центр организации социального обслуживания. С 1 июля в службу «социальных участковых» обратилось
- более 100 тысяч петербуржцев. Планируется расширение этой службы в 2020 году.
Гериатрическая служба
ПЛАН на 2019 год
- 9 гериатрических кабинетов и 2 гериатрических отделения
ФАКТ
- 1 приступил к работе во Фрунзенском районе
Вакцинация пожилых в организациях соцобслуживания
ПЛАН на 2019 год
- 3492 человека привитьот пневмококковой инфекции
- 6 млн руб из федерального бюджета
- 6,3 млн руб из бюджета Петербурга
ФАКТ
- 3981 человек
- 114% плана
- 100% федеральных средств освоили
- 100% средств бюджета Санкт-Петербурга
Обучение предпенсионеров
ПЛАН на 2019 год
- 1787 человек
ФАКТ
- 2200 человек прошли обучение.Заключены договоры с организациями на обучение
- 3706 предпенсионеров
- 123,1% плана
КСТАТИ
- В процессе закупки проходит обучение еще 897 человек, что позволит по итогам года заключить договоры на обучение 4603 человек.
- Незанятым в период обучения выплачивается стипендия 11 280 рублей в месяц.
КОММЕНТАРИЙ КОМИТЕТА ПО СОЦПОЛИТИКЕ:
- В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми предусмотрено 12 млрд 259,86 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Эти деньги пошли на оказание услуг посредством комплексных центров социального обслуживания населения во всех 18 районах, в 15 государственных стационарных учреждениях, включая 3 дома-интерната для ветеранов войны и труда, 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы, 8 психоневрологических интернатов. Также социальные услуги оказывали негосударственные организации, получившие компенсацию из городского бюджета.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
- В 2020 году запланирована реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 4» в городе Пушкине, чтобы создать дополнительно 50 мест. Финансирование из бюджета Петербурга - 160 млн рублей.
- В 2023 году планируется строительство здания психоневрологического интерната в городе Павловске на 300 мест. Деньги из казны города - 635 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU