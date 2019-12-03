Госуслуги Фонда социального страхования: электронные сервисы и инновационные технологии

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступит вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В.Митянина.

В работе семинара примут участие: первый заместитель Председателя Фонда социального страхования РФ Т.В.Лотоцкая, руководитель департамента проектного развития Фонда М.Н. Шульпин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда А.А. Шолкин, руководители региональных отделений Фонда социального страхования по Северо-Западному региону, руководители федеральных органов государственной власти и органов власти Северо-Западного региона, а также руководители крупнейших предприятий Санкт-Петербурга.

В рамках семинара планируется обсудить вопросы государственно-частного партнерства в сфере формирования цифрового государства, формирования юридически значимого электронного документооборота, в том числе при удаленной идентификации клиентов, произвести обмен новыми технологиями клиентских сервисов, рассмотреть итоги цифровых проектов Фонда социального страхования РФ, в частности Электронного листка нетрудоспособности, а также рассмотреть вопросы охраны труда и новейшие меры по борьбе с производственным травматизмом.