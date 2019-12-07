2019-12-07T17:27:49+03:00
Общество

Самые травматичные месяцы для петербуржцев – январь и август

В Санкт-Петербурге прошел «круглый стол», на котором эксперты обсудили новые подходы к оказанию государственных социальных услуг
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Межрегиональный семинар-совещание Фонда социального страхования в Петербурге. Фото: Андрей ГАШЕВМежрегиональный семинар-совещание Фонда социального страхования в Петербурге. Фото: Андрей ГАШЕВ
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В четверг, 5 декабря, в Читальном зале Таврического дворца прошел межрегиональный семинар-совещание «Фонд социального страхования: электронные сервисы, инновационные технологии и новые подходы к межведомственному взаимодействию».

Во время «круглого стола» руководитель департамента профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский поделился интересными цифрами. В 2018 году в Петербурге произошел 2151 несчастный случай на производстве. Большинство из них – 408 - в сфере торговли. На втором и третьем месте – строительство зданий (114) и деятельность медицинских организаций (96).

- Самые травматичные месяцы для петербуржцев – январь и август. При этом самый излюбленный день, чтобы получить травму среди горожан – это среда, - отметил эксперт.

Также он назвал факторы, влияющие на продуктивность сотрудников, но недооцененные работодателями. Например, люминесцентное освещение на производстве повышает производительность труда на 10% и снижает процент брака на 20-25%. Для офисных работников важен микроклимат. При температуре воздуха 26-30 градусов работоспособность составляет 20-50% от обычной при температуре 18 градусов.

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