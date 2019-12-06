Блокадную булочную на Каменноостровском закрыли. На ремонт

Весной Петербург едва не лишился старейшей в городе пирожковой. А теперь город, переживший войну, чуть не потерял последнюю блокадную булочную, в которой ленинградцы покупали хлеб даже в страшные блокадные дни. По крайней мере, такая информация прошла по социальным сетям.

Шуму в интернете наделали петербуржцы, которые заметили, что любимую булочную на Каменноостровском проспекте закрыли. Объявления о том, что одна из старейших булочных города закрыта и что «продается торговое, холодильное, кассовое оборудование», появились на дверях и витринах в первых числах декабря.

– Место у булочной хорошее, – рассудила жительница города на Неве Алина, которая обратила внимание на объявления 3 декабря. – Они боролись: в витрине сделали движущиеся фигурки – повар и мышка тесто раскатывали. Повесили плакат о своей блокадной истории. Но, наверное, простой булочной трудно выжить…

Небольшая блокадная экспозиция с хлебными карточками и плакатами, посвященными истории заведения, открылась в булочной чуть больше года назад. Но и до этого она входила во все негласные ленинградские памятники.

Небольшая блокадная экспозиция открылась в булочной чуть больше года назад. Фото: Из архива Григория Беневича

Спустя сутки после тревожного известия за булочную вступился поэт, культуролог Григорий Беневич. Он создал в сети петицию в адрес Администрации Петербурга.

– Уже около ста лет на Каменноостровском, 29 работала булочная. Не закрывалась она и в годы блокады Ленинграда. Это место стало легендарным, – написал Беневич. – И вот совсем недавно булочная была закрыта, оборудование распродается... Просим приложить максимум усилий, чтобы на этом месте даже при смене хозяина, если это необходимо по экономическим причинам, все равно снова была открыта именно булочная, в которой была бы возобновлена экспозиция. Память о блокаде, о подвиге ленинградцев нужно сохранить для будущих поколений!

За сутки в защиту булочной подписалось около полутора тысяч человек.

– Если сохранить булочную не получится, то следующим шагом можно пытаться хотя бы какую-то мемориальную доску на дом повесить, – предложил Беневич.

Несмотря на народное волнение, вмешаться власти в ситуацию не могли: булочная находится в частной собственности компании «Хлеб», у которой открыты еще несколько заведений по всему городу. Собственник имеет все права перепрофилировать или продать помещение, а новый хозяин волен использовать его как угодно, в рамках закона.

Булочная находится в частной собственности компании «Хлеб».Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» связалась с компанией «Хлеб». Сначала там неофициально намекнули, что ремонт в булочной уже был, а потому закрывают ее не на время и в силу экономических обстоятельств: «Что ж, если булочная так важна, ее так мало народу посещало?». Но позже последовал официальный, иной по содержанию, комментарий.

– Не понимаем, откуда пошла информация о закрытии! Мы просто закрыли булочную на ремонт, – пояснила «Комсомолке» коммерческий директор компании Раиса Беляк. – Как долго он продлится, сказать пока сложно: зависит от строителей. Но откроется булочная уже точно не в этом году. Оборудование продаем, чтобы поменять его на новое. Блокадная экспозиция сохранится.

По данным Беневича, булочная остается на месте усилиями администрации.

– Осталось добиться, чтобы повесили табличку, – добавляет петербуржец.

Для этого горожанам нужно письменно обратиться к районным властям. Чиновники признаются, что поддержать инициативу готовы. Правда, конечное решение все равно останется за городом.