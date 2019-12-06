Семь старинных тополей хотят спилить на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге

Вот уже несколько дней в Санкт-Петербурге, на набережной канала Грибоедова, идет противостояние между градозащитниками и комитетом по благоустройству. Центр конфликта – семь старинных тополей, отправленных чиновниками под бензопилу. Официальная причина – деревья были неизлечимо больны и уже начали подгнивать у корней. Однако общественники с такой позицией не согласны.

Всего на момент верстки номера спилили два дерева из семи запланированных – остальные «защитили» припаркованные рядом автомобили.

Тополя стояли на набережной не меньше 70 лет и за это время успели прийти в упадок и подгнить, утверждают в комитете по благоустройству. Фото: Соцсети

- По таким деревьям есть определенный регламент, - рассказали «Комсомолке» в городском комитете по благоустройству. – После 60 лет они считаются уже старыми и к ним необходимо применять какие-то меры. Этим тополям за 70.

По словам нашего собеседника, не так давно деревья обследовали. Выяснилось, что спасать их особого смысла нет: у корней расползлась гниль, а стволы опасно наклонились над тротуаром и водой. При этом два года назад тополя пытались омолодить, но существенного эффекта это не дало.

- На месте спиленных тополей высадят 20 лип, - отметили в ведомстве. – Причем не саженцев – это будут деревья не менее трех с половиной метров высотой.

Перед этим набережную приведут в порядок: уничтожат разросшиеся под землей корни тополей и переложат плитку, которую они попортили.

Между тем вырубка исторических тополей возмутила петербургских градозащитников. Люди попытались отстоять деревья, но не смогли.

По словам активистов, спилы на фотографиях, вопреки мнению комитета по благоустройству, идеально чистые, на них нет ни малейших следов гнили. Фото: Соцсети

- Когда только появилась информация о том, что их спилят, мы попросили комитет дать нам немного времени, чтобы мы смогли провести независимую экспертизу, - сокрушается руководитель инициативной группы «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Комитет на словах пошел нам навстречу, мы связались с компаний, которая была готова обследовать тополя, а вчера утром внезапно получили вот такой вот сюрприз.

По словам Тиники, протоколы обследования тополей общественникам никто не предоставил, так что вопрос о том, действительно ли они были больными и аварийными, так и остался без ответа.

- Мне удалось найти фотографию этого места от 1950-го года, - продолжает активист. – Там у деревьев точно такой же наклон, как и сейчас. То есть, слова комитета о том, что они наклонились от возраста и болезней, вполне могут не соответствовать действительности. В будущем, на мой взгляд, к таким спорным случаям нельзя подходить вот так, спустя рукава: нужно собирать экспертную группу, организовывать круглые столы. Иначе мы можем окончательно лишиться даже того немного, что до сих пор удалось сохранить.