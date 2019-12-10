«Дети просто лежали и плакали, а по ним топтались ногами»: Появились подробности давки во время эвакуации в школе № 246

Вот уже вторую неделю едва ли не каждое утро в Санкт-Петербурге начинается с эвакуаций. Неизвестные злодеи рассылают сообщения о якобы заложенных бомбах в суды, музеи, больниц и школы. До сих пор, несмотря на массовость «атак», все мероприятия проходили в штатном режиме. Однако вчерашняя эвакуация в школе № 246, похоже, стала неприятным исключением: как сообщают родители учеников, в холле образовалась страшная давка, из-за которой несколько детей получили травмы.

«УЧИТЕЛЯ УХОДИЛИ ПЕРВЫМИ»

Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, эвакуацию объявили около 14:00. В это время в школе как раз была перемена – часть детей находилась в фойе и собиралась домой. Дальше события развивались стремительно.

- У моей старшей дочери в тот момент была физкультура, - рассказал «Комсомолке» Иван Федоров. У него в школе № 246 учатся две девочки, в третьем и шестом классах. - Детей отправили вниз одеваться. Они попали в жуткую давку. Старшеклассники токали, матерились. В один момент моя дочь увидела, как другие дети топчутся по её однокласснице. Она протянула руку, чтобы ей помочь, и сама упала.

По словам очевидца, девочки лежали на полу в фойе не меньше восьми минут. На них падали другие дети, бросали рюкзаки, топтались по ним ногами.

Страшная давка в школе № 246.Видео: Соцсети

- Они просто уткнулись в куртки и плакали, - вспоминает наш собеседник. - Пока какой-то мальчик из старших классов не протянул руку и начал помогать. Моя дочь смогла одеть куртку и в шоке пришла домой во второй обуви. Сказала, что это было очень страшно. Все были как животные! Она потом сказала мне, что многие преподаватели дали команду уходить из школы и сами же побежали первые. И когда дети вышли, как смогли, они уже стояли на улице.

«ДЕТЕЙ РАСКИДЫВАЛИ ЗА ШИВОРОТ»

По словам нашего собеседника, которые подтверждают и другие родители, в школе почему-то оказались заблокированы практически все запасные выходы. Детей не пускали ни через столовую, ни через детский сад (он находится в смежном крыле и имеет отдельное крыльцо). Единственное – в конце концов кому-то удалось прорваться через бассейн. И то не сразу.

Проблем добавила и начавшаяся среди ребят паника, с которой не смогли справиться учителя.

- Одна мамочка рассказывала, что ее сын-третьеклассник спускался с друзьями по лестнице и столкнулся с толпой старших ребят старших ребят, - рассказала «Комсомолке» член родительского комитета Элина Новикова. – Они просто раскидывали этих маленьких детей, чуть ли не за шиворот. Он упал, потом сумел подняться, добрался до раздевалки и сидел там до самого конца, потому что оттуда было просто не выйти.

Как сообщают очевидцы, во всеобщей сумятице несколько детей получили травмы – в частности, говорится о девочке, которой сломали руку, мальчике, которому пробили голову, и еще о нескольких учениках с ушибами и переломами. Однако получить подтверждение этой информации «Комсомолке» на данный момент не удалось – все опрошенные нами родители заявляют, что знают об этом только на уровне слухов.

Давка во время эвакуации в школе № 246.Видео: Соцсети

- Одноклассника моей дочери сказала, что она во время давки вывихнула плечо, - вспоминает Иван Федоров. – Но, опять же, я не могу ручаться за то, что это на самом деле так – мне пока не удалось дозвониться до ее родителей.

«ТАКИЕ СЛОВА МОЖНО СПИСАТЬ НА ПАНИКУ»

Есть, впрочем, и другое мнение. Как рассказал «Комсомолке» один из учеников (он попросил не упоминать в статье его имя и фамилию), эвакуация прошла в штатном режиме, а слухи о панике и травмах сильно преувеличены.

- Некоторые дети - примерно четвертый-шестой класс – действительно были напуганы, но только несколько человек, - уточняет наш собеседник. - Учителя прошли к гардеробу и создали два коридора для прохода. Все выходы были открыты, но ребята просто шли в главный выход, вахтерша прошла к другому выходу и направила часть туда. Паники не было настоящей, некоторые не очень умные ребята решили пошутить и стали создавать волну и кричать, только ради веселья, для них это был повод не учиться и пропустить школу.

В администрации Приморского района сведения о пострадавших тоже не поступали.

Еще одна причина давки - переполненность школы. В ней учится более 1 500 детей.Фото: СОЦСЕТИ

При этом, отмечают родители, нельзя сказать, что учителя и дети совсем уж не знают, что делать во время тревоги. Так, по словам одной из наших собеседниц, в школе как минимум три раза за минувший год проводились учения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По иронии судьбы, уже на следующей день после описанных в статье событий в школе № 246 прошла еще одна эвакуация. Но на этот раз – действительно в штатном режиме.

- Все организованно и чётко, дети были с учителями, - рассказала нам одна из родительниц Татьяна Орлова. - Всех спокойно одели. Младшие дети ушли в соседнюю школу. Туда же отправили горячее питание в термосах.

Между тем информацией о давке с тяжелыми последствиями заинтересовалась прокуратура Приморского района. В ведомстве пообещали проверить инцидент и при необходимости принять решение.