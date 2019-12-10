Названы лучшие в конкурсе Доверие потребителя - 2019

6 декабря 2019 года в Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Главный приз – стеклянная статуэтка, как символ открытости и прозрачности ведения бизнеса, и диплом вручены победителям в 11-ти номинациях. Каждый из них получил право использовать в рекламных целях символ конкурса – оранжевого человечка.

На конкурсный отбор было представлено 27 риэлторских агентств, 56 строительных компаний, 18 ипотечных банков и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в восьми номинациях. В результате многоступенчатого отбора в финал вышли всего 39 претендентов. Чтобы стать победителем в номинации, участнику потребовалось набрать максимальное количество баллов по итогам анализа конкурсной документации, исследования «Тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж, оценке сайтов, объездов жилых комплексов и по результатам экспертного голосования.

Выбирали как сами потребители на сайте конкурса и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости, так и эксперты – чиновники из контрольных и надзорных органов, профессионалы из общественных объединений, рекламисты, волонтеры-студенты и журналисты специализированных изданий, проводившие исследование «Тайный покупатель».

Стеклянная статуэтка - символ открытости и прозрачности ведения бизнеса.

Традиционно в каждой номинации выбирается всего один победитель, который и получает главную награду. В этом году к ним прибавились еще 11. Финалисты награждены дипломами.

Гостями вечера стали представители власти, руководители девелоперских компаний Петербурга и Ленинградской области, ипотечных банков, риэлторских агентств, руководители профильных общественных объединений, представители средств массовой информации.

Участников церемонии приветствовал Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», председатель Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, генеральный директор ИДК Formula City:

- В 2019 году в конкурсе было представлено 179 участников, за которых проголосовало около 11 000 уникальных пользователей интернета и около 300 посетителей и участников Ярмарки недвижимости. Финалистов конкурса оценивали 25 профессиональных экспертов. Быть объективными при выборе победителей им позволили такие факторы, как учет мнения потребителей, тщательный анализ конкурсной документации, непосредственное знакомство с финалистами-жилыми комплексами. Примечательно, что среди победителей есть как опытные, уже побеждавшие в конкурсе ранее компании, так и новички. Это еще раз подтверждает открытость и прозрачность нашего конкурса.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко вручил спецприз «За весомый вклад в социальную инфраструктуру Петербурга» двум компаниям: АО «ЮИТ Петербург» и ООО «БалтИнвестСтрой» (ГК Ростройинвест).

Специальным призом «За весомый вклад в социальную инфраструктуру Ленинградской области» награждены: холдинг Setl Group, Объединение «Строительный трест» и ООО «Самолет ЛО». Награды вручены заместителем Председателя Правительства Ленинградской области Михаилом Москвиным.

Специальными призами Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» под названием «За личный вклад в развитие рынка недвижимости Петербурга» награждены: председатель Совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев , исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций Петербурга, вице-президент РСС по Северо-Западному ФО» Олег Бритов и вице-президент РГР, вице-президент АРСПП, президент группы компаний «АВЕНТИН» Валерий Виноградов.

В результате многоступенчатого отбора в финал вышли всего 39 претендентов.

Победители в номинациях «Доверие потребителя»-2019

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Петербурга» – ПАО «Сбербанк»

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области» – Холдинг Setl Group

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Петербурга» – АН «МИР недвижимости»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «Стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области» – Жилой комплекс «Форвард», ИСК «МАВИС»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «Стандартное жилье» в Петербурге» «СПб Реновация»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Петербурге» – Жилой комплекс «Дом на набережной», Северный город (группа RBI)

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Петербурге» – Жилой комплекс Stockholm («Стокгольм»), Холдинг Setl Group

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Петербурге» – Жилой комплекс «Юнтолово», компания «Главстрой Петербург»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» – Жилой комплекс NEWПИТЕР, Объединение «Строительный трест»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Петербурге» «Бонава Петербург»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Петербурге» – Жилой комплекс «Биография», группа RBI

Украшением церемонии стало выступление актеров Театра Эстрады во главе с его руководителем блистательным Юрием Гальцевым.