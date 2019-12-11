Не время отдыхать

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошло итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области. Этот год для Общественной палаты вышел насыщенным: за неполных 12 месяцев ее представители организовали, провели и приняли участие почти в 500 мероприятиях, в том числе в двух федерального уровня.

Словом, есть чем гордиться. Тем не менее общественники не спешат почивать на лаврах: даже итоговое заседание, несмотря на близость Нового года, прошло в строгом рабочем режиме.

- В этом, пожалуй, заключается одно из главных наших достижений, - отметил председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов. - Безусловно, мы многое сделали, но каждый из наших коллег, наших соратников, убежден, что готов сделать еще больше. Люди настроены на работу, готовы трудиться с тройным усердием, а значит, мы точно существуем не зря.

За 2019 год Общественная палата охватила множество острых вопросов по множеству первостепенных направлений: от здравоохранения, социальной политики и экологии до транспорта, дорог, развития туризма и сохранения культурного наследия.

- В советское время, если помните, была такая негласная традиция: кто выполнил соцобязательства, тот может встречать Новый год, - констатирует Юрий Трусов. - А кто не выполнил, тот дальше работает. К примеру, если посмотреть на наш план мероприятий, видно, что мы все свои «соцобязательства» выполнили с лихвой. Но все равно времени отдыхать нет - план работы на 2020 год уже расписан.

В нем более 100 крупных мероприятий. И это не считая тех встреч, совещаний и круглых столов, которые активисты устраивают на регулярной основе.

- Одним из основных направлений нашей деятельности в 2020 году должна стать подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, - рассказывает Юрий Васильевич. - Потому что многим обычно кажется, будто этот праздник проходит как-то сам собой. На деле же, для того чтобы достойно его встретить, нужно провести огромное количество подготовительных мероприятий. Именно этим мы в числе прочего и займемся - и сделаем, я уверен, все как нужно.