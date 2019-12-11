PLG построит инвест-отель для студентов и молодых семей

10.12.2019 г. – Санкт-Петербург. Группа компаний PLG приступила к реализации инвест-отеля «Про.Молодость» в Невском районе Петербурга. Это второй объект сети гостиниц массового сегмента, которую PLGсоздает в рамках стратегического партнерства с Петербургом.

Общая площадь новой гостиницы составит 95,5 тыс. кв. м. В ней разместятся 2072 номера площадью от 21 до 68 кв.м. Формат инвест-отеля предусматривает наличие широкого ассортимента доходных программ для инвесторов, а также новую качественную инфраструктуру и отельные сервисы для будущих резидентов.

Цена номеров на старте продаж начинается от 1,8 млн. руб. Все они будут сдаваться с полной чистовой отделкой. Также у собственников есть возможность приобрести пакет мебели, техники и текстиля.

Объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд. руб. Его строительство должно быть завершено в декабре 2022 года.

Фото предоставлены пресс-службой PLG.

Инфраструктура отеля «Про.Молодость» включает фитнес-клуб площадью 3600 кв. м с бассейном, медицинский центр, коворкинг, лекторий с образовательными программами от Политеха и других городских вузов. Рядом с инвест-отелем девелопер построит многоуровневый паркинг. Планируется созданиевелодорожки, которая соединит отель со станцией метро «Улица Дыбенко». Для удобства резидентов PLG планирует установить точки проката велосипедов. Между отелем и станцией метро будут курсировать шаттл-басы.

Будущие резиденты инвест-отеля смогут воспользоваться услугами бизнес-центра, ресторана, прачечной, клининговой и курьерской служб, а также другими отельными сервисами.

«Про.Молодость» предлагает инвесторам программы «Кооператив» и «Гарантия».В «Кооперативе» доходность отеля делится между всеми собственниками в соответствии с количеством приобретенных квадратных метров и при загрузке в 60% будет достигать 12% годовых. По программе «Гарантия» собственник получает фиксированные выплаты вне зависимости от заполняемости отеля, здесь доходность составит 10,4% в год. Подходит отель и для инвесторов, ориентированных на быстрый доход,– доступные стартовые цены позволяют получить высокую доходность за счет роста цены квадратного метра.

В планах Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области – открытие к 2025 году транспортно-пересадочного узла «Кудрово» со станцией метро. Расстояние от «Про.Молодости» до нового логистического хаба составит порядка 400 м., что также отразится на ликвидности номерного фонда.

«Про. Молодость» – логичное продолжение сети инвест-отелей в Петербурге, которые будут располагаться в различных частях города и ориентироваться на разные категории постояльцев и инвесторов.

Фото предоставлены пресс-службой PLG.

«Целевая аудитория будущего отеля – молодые люди. Как иногородние студенты, которые не хотят жить в общежитии, так и петербуржцы, готовые съехать от родителей, а также семьи, делающие свои первые шаги на рынке недвижимости. Мы сформируем однородную среду, где люди смогут обмениваться опытом и развиваться, используя наши сервисы для образования и общения», – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич.

По словам главыPLG, концепция проекта близка к большому студенческому кампусу, рассчитанному на краткосрочное и среднесрочное проживание. Сейчас PLG ведет переговоры с вузами города на предмет организации заселения отеля студентами. Предварительные соглашения достигнуты с петербургским Политехом.

Возводить «Про.Молодость» будет собственное строительное подразделение PLG – PLG Construction, куда были привлечены профессионалы c большим опытом возведения жилых и общественных зданий. Сопровождать и обслуживать инвест-отель, инвесторов, арендаторов и гостей после ввода в эксплуатацию будет отельный оператор PLG.

В августе 2018 года компания вывела на рынок первый инвест-отель в Санкт-Петербурге – IN2IT на Витебском проспекте напротив станции метро «Купчино».

О компании

Девелоперская группа PLG создана в 2009 г. для развития коммерческой инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Компания инвестирует в передовые городские проекты, создающие максимально комфортные условия для жизни, путешествий и отдыха. На сегодняшний день PLG признана стратегическим инвестором Петербурга и реализует сеть гостиниц разной классности. Проекты компании представляют новую категорию коммерческой недвижимости – инвест-отели, которые предлагают рынку широкий спектр инвестиционных возможностей, а своим резидентам – новое качество городской инфраструктуры.