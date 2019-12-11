2019-12-11T18:27:32+03:00
Общество

Самый ценный атлас Петербурга показали после реставрации

Уникальный документ содержит 158 планов города XVIII века, выполненных вручную
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Вскоре атлас будет упакован в контейнер из бескислотного картона и отправлен на вечное хранение.Вскоре атлас будет упакован в контейнер из бескислотного картона и отправлен на вечное хранение.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Уникальный атлас Петербурга – главный документ среди 400 тысяч особо ценных документов Центрального государственного исторического архива – пережил первую основательную реставрацию. «Атлас столичного города Санкт-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» поражает детализацией, охватом, художественной красотой. А теперь еще и состоянием.

ОБРАЗЕЦ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Атлас включает 158 планов города на момент второй половины XVIII века. Трудно поверить, но все были составлены вручную. Два с лишним века назад к каждому прилагалось описание с перечислением владельцев зданий, но, увы, эти приложения не сохранились. А вот генеральная ведомость с ценными статистическими данными – количеством площадей, числом каменных зданий и прочим – не утеряна.

Основной масштаб атласа – 25 саженей на английский дюйм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Основной масштаб атласа – 25 саженей на английский дюйм.Фото: Олег ЗОЛОТО

Каменные дома изображены красным цветом, деревянные – оранжевым. Основной масштаб атласа – 25 саженей на английский дюйм (действительно крупный для карт того времени), но окраины отобразили мельче. Попадаются и двухмасштабные планы, где в размерах «ужали» пустоши, а для построек оставили больше пространства на листе.

На бесценных картах легко узнать знакомый современный Петербург. Академия художеств, Старый Эрмитаж, здание Двенадцати коллегий... А вот Казанский собор найти не получится: в атласе на его месте еще стоит церковь-предшественница. Таврический дворец с парком запечатлен настолько детально, что можно разглядеть деревья, кустарники и дорожки.

– Особая ценность – картуши, художественное оформление в виде свитков, – рассказывает начальник отдела использования документов Центрального государственного исторического архива Елена Князева. – Их более 300, и ни один не повторяется.

Особая ценность – картуши, художественное оформление в виде свитков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Особая ценность – картуши, художественное оформление в виде свитков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Атлас намного превзошел карты Петербурга, составленные ранее.

– Он уникален по содержанию и оформлению, – отмечает директор Центрального исторического архива Петербурга Роман Киселев. – Это образец картографического искусства.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА

К уникальному атласу обратились, когда после войны восстанавливали разрушенный Ленинград. Картами пользовались столь интенсивно, что вскоре документу потребовалась реставрация. Ее провели в конце 1940-х – начале 1950-х.

– Это была даже не реставрация, а ремонт, – отмечает главный хранитель фондов архива Елена Исакова. – Атлас получил новый переплет, в ходе работ нарушили последовательность планов.

Таврический дворец с парком запечатлен настолько детально, что можно разглядеть деревья, кустарники и дорожки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Таврический дворец с парком запечатлен настолько детально, что можно разглядеть деревья, кустарники и дорожки.Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1960 году с атласа сняли первую фотокопию, а подлинник стали доставать в единичных случаях. В 2007-ом уникальный документ оцифровали и сделали доступным для всех.

– Любой документ живет, работает. И ни один материал, тем более бумага, не вынесет такого напряжения: нет ничего вечного, – подчеркивает зампред Архивного комитета Петербурга Марина Мишенкова.

И о реставрации заговорили вновь. В прошлом году атлас прошел обследование и оценку состояния. В марте одобрили реставрационное задание. По словам Романа Киселева, город столкнулся с реставрацией столь уникального документа впервые. Восстанавливать атлас решили в виде, максимально близком к первоначальному: картам предстояло вернуть переплет и порядок листов.

Реставрация заняла шесть месяцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация заняла шесть месяцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Атлас поступил к нам в июне, реставрация заняла шесть месяцев, в ней участвовало 18 наших специалистов, – рассказывает заведующая сектором реставрации Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки Юлия Сапрыкина. – Переплет был неродной. На каждом листе – загрязнения, затертости, разрывы и следы предыдущего ремонта. Стандартная механическая очистка не сработала: ремонт только закрепил загрязнения. Пришлось удалять последствия предыдущей «реставрации» дистиллированной водой.

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

С атласа взяли 141 пробу на микробиологические анализы. Обеззараживать документ не пришлось. А вот результаты технологических и химических исследований заставили потрудиться: страницы упрочнили особыми реставрационными бумагой и клеем, листам вернули утраченную форму, разрывы заполнили специальными волокнами. После «помывки» и «расчистки» листы стали белее, а изображения – контрастнее.

– Документ после реставрации, конечно, не должен выглядеть новым. Но переплет решили сделать заново, – поясняет Елена Исакова. – Как проводили ремонт, неизвестно, сведений о нем не сохранилось. Зато на форзаце сохранился фрагмент оригинального переплета, который позволил нам воссоздать былой облик атласа.

Советский картонный переплет тоже сохранили, для истории. Фото: Олег ЗОЛОТО

Советский картонный переплет тоже сохранили, для истории.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, чтобы выяснить, каким способом листы крепились изначально (попарно или по одному), специалистам пришлось провести свое мини-расследование. Но в итоге документ обзавелся красивой кожаной обложкой, а порядок листов восстановили: три плана, попавшие в начало и середину атласа, вернули в конец. Кстати, советский картонный переплет тоже сохранили, для истории.

Несмотря на беспрецедентность работ, на все потратили всего полтора миллиона рублей, ведь специалисты были горды поучаствовать в сохранении такого документа. К концу ноября реставрацию завершили. А сегодня, 11 декабря, обновленный атлас выставили в Центральном историческом архиве.

– Вскоре атлас будет упакован в контейнер из бескислотного картона и отправлен на вечное хранение, – добавила Марина Мишенкова. – Доступен он будет только в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Каменный дождь посыпался на припаркованный «Шевроле» на проспекте Бакунина
СКА создал эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА на «Газпром Арене»
Иномарка влетела в магазин «Лента» на улице Бабушкина и прожгла всю резину
После необычного тепла в Ленобласти резко похолодает до -10 градусов
В последнюю предновогоднюю пятницу из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Сапсаны»
На границе с Эстонией у россиянина изъяли килограмм кокаина
Мосты Петербурга «оделись» в новогодние наряды
Алиментщицу поздравили с днем рождения в камере и она решила исправиться
В Мариинском дворце к юбилею ЗакСа открылась выставка раритетных фотографий
Росгвардия поймала мужчин, укравших платежный терминал из супермаркерта
Коммунальщиков накажут за плохую уборку снега в центре Петербурга
Экс-инспектора министерства по делам гражданской обороны в Петербурге осудили за взятку
Лыжные стрелы начнут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 5 января
На Малоохтинском проспекте сносят корпуса завода Буревестник
Гонщик на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин в Купчино
Три машины «размотались» в серьезном ДТП на трассе «Кола»
Предприниматели пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте
Суд арестовал предполагаемого подельника главы «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей
«Ложное солнце» взошло над Петербургом
Wizz Air первой подала заявку на полеты по «открытому небу» из Пулково
Петербуржец пытался вывезти из Финляндии 211 килограммов сыра и масла, чтобы «побаловать себя на день рождения»
В Пулково поймали пассажирку с 12 кг столового серебра
Мельникова ответила на слухи о выдвижении ее на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербургские полицейские вернули подарок для девочки, который потеряла жительница Астрахани
Петербуржец в декабре набрал на болоте 5 килограммов клюквы
Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа