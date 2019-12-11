Самый ценный атлас Петербурга показали после реставрации

Уникальный атлас Петербурга – главный документ среди 400 тысяч особо ценных документов Центрального государственного исторического архива – пережил первую основательную реставрацию. «Атлас столичного города Санкт-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» поражает детализацией, охватом, художественной красотой. А теперь еще и состоянием.

ОБРАЗЕЦ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Атлас включает 158 планов города на момент второй половины XVIII века. Трудно поверить, но все были составлены вручную. Два с лишним века назад к каждому прилагалось описание с перечислением владельцев зданий, но, увы, эти приложения не сохранились. А вот генеральная ведомость с ценными статистическими данными – количеством площадей, числом каменных зданий и прочим – не утеряна.

Основной масштаб атласа – 25 саженей на английский дюйм.Фото: Олег ЗОЛОТО

Каменные дома изображены красным цветом, деревянные – оранжевым. Основной масштаб атласа – 25 саженей на английский дюйм (действительно крупный для карт того времени), но окраины отобразили мельче. Попадаются и двухмасштабные планы, где в размерах «ужали» пустоши, а для построек оставили больше пространства на листе.

На бесценных картах легко узнать знакомый современный Петербург. Академия художеств, Старый Эрмитаж, здание Двенадцати коллегий... А вот Казанский собор найти не получится: в атласе на его месте еще стоит церковь-предшественница. Таврический дворец с парком запечатлен настолько детально, что можно разглядеть деревья, кустарники и дорожки.

– Особая ценность – картуши, художественное оформление в виде свитков, – рассказывает начальник отдела использования документов Центрального государственного исторического архива Елена Князева. – Их более 300, и ни один не повторяется.

Особая ценность – картуши, художественное оформление в виде свитков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Атлас намного превзошел карты Петербурга, составленные ранее.

– Он уникален по содержанию и оформлению, – отмечает директор Центрального исторического архива Петербурга Роман Киселев. – Это образец картографического искусства.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА

К уникальному атласу обратились, когда после войны восстанавливали разрушенный Ленинград. Картами пользовались столь интенсивно, что вскоре документу потребовалась реставрация. Ее провели в конце 1940-х – начале 1950-х.

– Это была даже не реставрация, а ремонт, – отмечает главный хранитель фондов архива Елена Исакова. – Атлас получил новый переплет, в ходе работ нарушили последовательность планов.

Таврический дворец с парком запечатлен настолько детально, что можно разглядеть деревья, кустарники и дорожки.Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1960 году с атласа сняли первую фотокопию, а подлинник стали доставать в единичных случаях. В 2007-ом уникальный документ оцифровали и сделали доступным для всех.

– Любой документ живет, работает. И ни один материал, тем более бумага, не вынесет такого напряжения: нет ничего вечного, – подчеркивает зампред Архивного комитета Петербурга Марина Мишенкова.

И о реставрации заговорили вновь. В прошлом году атлас прошел обследование и оценку состояния. В марте одобрили реставрационное задание. По словам Романа Киселева, город столкнулся с реставрацией столь уникального документа впервые. Восстанавливать атлас решили в виде, максимально близком к первоначальному: картам предстояло вернуть переплет и порядок листов.

Реставрация заняла шесть месяцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Атлас поступил к нам в июне, реставрация заняла шесть месяцев, в ней участвовало 18 наших специалистов, – рассказывает заведующая сектором реставрации Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки Юлия Сапрыкина. – Переплет был неродной. На каждом листе – загрязнения, затертости, разрывы и следы предыдущего ремонта. Стандартная механическая очистка не сработала: ремонт только закрепил загрязнения. Пришлось удалять последствия предыдущей «реставрации» дистиллированной водой.

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

С атласа взяли 141 пробу на микробиологические анализы. Обеззараживать документ не пришлось. А вот результаты технологических и химических исследований заставили потрудиться: страницы упрочнили особыми реставрационными бумагой и клеем, листам вернули утраченную форму, разрывы заполнили специальными волокнами. После «помывки» и «расчистки» листы стали белее, а изображения – контрастнее.

– Документ после реставрации, конечно, не должен выглядеть новым. Но переплет решили сделать заново, – поясняет Елена Исакова. – Как проводили ремонт, неизвестно, сведений о нем не сохранилось. Зато на форзаце сохранился фрагмент оригинального переплета, который позволил нам воссоздать былой облик атласа.

Советский картонный переплет тоже сохранили, для истории.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, чтобы выяснить, каким способом листы крепились изначально (попарно или по одному), специалистам пришлось провести свое мини-расследование. Но в итоге документ обзавелся красивой кожаной обложкой, а порядок листов восстановили: три плана, попавшие в начало и середину атласа, вернули в конец. Кстати, советский картонный переплет тоже сохранили, для истории.

Несмотря на беспрецедентность работ, на все потратили всего полтора миллиона рублей, ведь специалисты были горды поучаствовать в сохранении такого документа. К концу ноября реставрацию завершили. А сегодня, 11 декабря, обновленный атлас выставили в Центральном историческом архиве.

– Вскоре атлас будет упакован в контейнер из бескислотного картона и отправлен на вечное хранение, – добавила Марина Мишенкова. – Доступен он будет только в электронном виде.