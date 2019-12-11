«Я с трудом отбилась»: Предыдущая «жертва» Олега Соколова решилась на откровения о его домогательствах

Пока историк Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября застреливший и расчленивший свою молодую любовницу Анастасию Ещенко, дожидается судебно-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского, в свободном доступе появляются новые свидетельства того, что одиозный историк и раньше позволял себе вольности в отношении молодых студенток. Правда, без настолько жутких и кровавых последствий. Петербурженка Дарья Анисович рассказала, что «Сир» (так Соколов требовал себя называть в сообществе реконструкторов) открыто домогался ее во время учебы в СПбГУ.

Историк Олег Соколов - один из основателей движения реконструкторов в России. По словам людей, знающих его близко, одиозный доцент не умел переключаться между реальностью и "войной".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник, - вспоминает Дарья. – А после полез целоваться, когда мы катались на лошадях. Я лепетала по-французски «laissez-moi» («оставьте меня» - прим.ред.) и с трудом отбилась.

По словам Дарьи, и до нее и после у Соколова были и другие «жертвы» из числа студенток.

- Я не решалась ничего написать, чтобы не быть обвиненной в желании хайпануть на горячей теме, - признается девушка. - Чтобы ничего не связывало меня с этой ужасной историей, чтобы, не дай Бог, не стать публичной, ведь я воспитана по-другому, я была приличной студенткой филфака и обожала историю и литературу Франции. Как и остальные, вероятно.

Вместе с Анастасией Ещенко Соколов был завсегдатаем реконструкторских фестивалей и костюмированных балов.Фото: СОЦСЕТИ

О многочисленных романах Олега Соколова и его откровенных домогательств до студенток, отмечает Дарья, было прекрасно известно всему университету – но почему-то никто ничего не делал, чтобы это пресечь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

Между тем сегодня, 11 декабря, в Москве состоялась пресс-конференция, устроенная адвокатом семьи погибшей Анастасии Александрой Бакшеевой и Евгением Понесенковым – историком, который на протяжении последних полутора лет вел с Олегом Соколовым «научную» войну. На ней Понасенков озвучил еще одну версию трагедии, разыгравшейся в ночь с 7 на 8 ноября в квартире Соколова на набережной реки Мойки:

На момент убийства Анастасии Ещенко было всего 24 года.Фото: СОЦСЕТИ

- Один из мотивов убийства — возможно, Анастасия хотела уйти, - отметил мужчина. - Она наверняка знала имена тех, кто закулисно помогал Соколову, всех чиновников, и тех, кто мог хранить оружие, все эти наполеоновские игрушки. Она могла пойти в прессу и полицию.

Также Александра Бакшеева отметила, что защита экс-доцента пытается через СМИ создать для него образ «психически невменяемого», чтобы в будущем помочь облегчить наказание или вовсе его избежать.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Они говорят, что он раскаивается, что он пишет какую-то книгу-исповедь, что на него повлияло полнолуние, - отмечает Бакшеева. - Да, безусловно, степень вменяемости Соколова будут определять эксперты. Но эксперты тоже существуют не в вакууме, они видят то, что пишут и показывают СМИ. Если Соколова признают невменяемым, он избежит уголовного наказания.

Напомним: экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки в ночь с 7 на 8 ноября. А после – расчленил тело девушки и попытался выбросить останки в реку. Сейчас историк находится в Москве. Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Сербского, которая продлится как минимум до начала января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Убийство на Мойке. Как уголовщина стала политикой? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»

В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать (подробности)

«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

Одиозный историк из СПбГУ застрелил свою молодую любовницу из обреза, а тело расчленил и пытался утопить в Мойке (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)