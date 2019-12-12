В Кронштадте прошел первый междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг успешно провел между Москвой и Кронштадтом прямой двустороннюю видеотрансляцию в пилотных сетях пятого поколения с использованием голограммы.

В ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета - RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития России скои Федерации Оксана Тарасенко и известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

- Пилотная сеть 5G МТС в Кронштадте, на данный момент, самая масштабная сеть пятого поколения в России, - рассказывает директор МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин. - Преимущества новой технологии – высокие скорости мобильной передачи данных – уже протестировал один из социальных объектов города. Сеть 5G послужит основой для реализации инновационных решений в сфере Smart City: от ЖКХ, транспорта и промышленности до сферы образования и туризма.

- Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы, - отметил президент МТС Алексей Корня. - Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности. Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы.

КСТАТИ

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.