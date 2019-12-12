Болельщик «Зенита», подравшийся в Петербурге с ОМОНом, получил 3 года условно

Еще один болельщик «Зенита», участвовавший в драке с ОМОНом, узнал свою судьбу на ближайшие годы. Днем 12 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении Георгия Воеводина, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти.

- Суд установил: 03 августа 2019 года Воеводин, находясь в состоянии опьянения на территории стадиона «Газпром-Арена», действуя умышленно, из хулиганских побуждений, один удар рукой в лицо бойцу ОМОНа, отчего тот упал на землю, ударившись головой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Полученные полицейским травмы были оценены как вред здоровью средней тяжести. За такое агрессивному фанату грозил реальный срок, но ему повезло и он отделался «условкой». Вероятно, суд учел искреннее раскаяние и назначил болельщику 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Стоит сказать, что к другому зенитовскому суппортеру фемида была не столь благосклонно. 28 ноября все тот же Петроградский суд за «взмах ногой» в сторону сотрудника Росгвардии отправил болельщика в колонию-поселение на 1 год и 8 месяцев. Инцидент также произошел на игре «Зенита» с «Краснодаром». К слову, игра тогда закончилась вничью 1:1.