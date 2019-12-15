Вынес даже продукты и личные вещи: В Петербурге молодой сосед ограбил 92-летнюю блокадницу

В Петербурге полицейские по горячим следам поймали мужчину, ограбившего соседку. В роли жертвы налетчик выбрал 92-летнюю блокадницу.

Преступление произошло в Гатчинском районе Петербурга. Подозреваемый жил вместе с пенсионеркой в одной коммунальной квартире. Вероятно, в выходные ему очень понадобились деньги. Мужчина не придумал ничего лучше, как отобрать их у блокадницы. Сосед незаконно проник в комнату и напал на старушку. Та пыталась сопротивляться, но оказалась бессильна против молодого парня. В итоге петербуржец унес с собой все, что было у пенсионерки. Вплоть до продуктов.

- Применив к ней физическую силу, похитил продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей, - сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Женщина сразу же позвонила в полицию.

На место происшествия приехали люди в форме. Оказалось, что далеко сосед уйти не успел. Его поймали в том же районе с награбленным добром. Ему не хватило времени, чтобы избавиться от вещей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого задержали. Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.