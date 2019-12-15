Матч Кубка Первого канала по хоккею Россия - Финляндия 15 декабря 2019: обзор, итоговый счет, голы

Неудачное выступление в первых двух матчах Кубка Первого канала — два очка из шести возможных — поставили сборную России в сложное положение. В Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Аренае» им надо было выигрывать у главных конкурентов последних лет — команды Финляндии. Чем с более крупным счетом, тем лучше. И надеяться, что чехи отберут очки у шведов в Москве.

Недовольными действиями своей команды Алексей Кудашов перетасовал звенья все звенья, кроме первого. Ткачев из «Ак Барса» был отправлен в двум игрокам СКА Кузьменко и Бурдасову, а Ткачев из СКА вышел с Якимовым и Сошниковым.

Матч состоялся в Петербурге на "Газпром Арене".Фото: Олег ЗОЛОТО

Все знают, что в игре с финнами — самое главное — быстрый гол. На этот раз хозяевам это удалось. Уже на исходе второй минуты отличился Слепышев после передачи Шипачева. В этот момент россияне находились в большинстве, и реализовать численное преимущество удалось очень быстро.

Правда, финны вопреки ожиданиям не рассыпались. Дальше пошла спокойная игра с минимальным количеством бросков, и до первого перерыва счет так и не изменился — 1:0.

Тем временем, в Москве шведы обыграли чехов 3:1 и стало понятно, что первого места подопечным Кудашова на домашнем турнире уже не достичь. Оставалось бороться за престиж и своих болельщиков.

Что и делали российские хоккеисты во втором периоде. Преимущество было уже более заметным. Временами они зажимали на несколько минут противника в их зоне, но вот с реализацией возникали серьезные сложности. Точного броска не хватало. На второй перерыв команды уходили также при футбольном счете 1:0!

ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ

В третьем игровом отрезке инициатива перешла уже финнам. Ведь победа делала их победителем турнира. Но пробить отлично действующего Сорокина им так и не удалось. Игроки же «Красной Машины» пытались поймать противника на контратаках. Одна из них на 58-й минуте завершилась голом Селпышева, сделавшего дубль. Матч на футбольном стадионе завершился с футбольным счетом — 2:0!

Сборная России победила со счетом 2.0.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одержав трудную победу над соседями, российская сборная заняла всего лишь второе место на Кубке Первого канала. Победителем стали шведы с 6 очками, у нас на один балл меньше. Безусловно, от домашнего турнира все ждали максимального результата, но пока стабильностью команда Кудашова на нынешнем Евротуре не блещет.

Кубок Первого канала. 3-й тур

Россия – Финляндия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Первый период:

Голы: 1:0 Слепышев (Шипачев, бол., 01:54)

Удаления: Финляндия — командный штраф, 2 минуты (01:30), Ожиганов (две минуты, 18:37)

Второй период:

Голы: -

Удаления: -

Третий период:

Голы: 2:0 Слепышев (57:59)

Удаления: Финляндия — командный штраф (53:17)

Состав сборной России: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов; Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачев — Бурдасов; Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачев — Якимов — Сошников; Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семенов

Состав сборной Финляндии: Ниемила - Койвисто, Пуулюярви — Аалтонен — Наттинен, Кемилайнен — Линдбом, Пелтола — Ламикко — Савинайнен, Покка — Меларт, Карьялайнен — Бьорнинен — Иконен; Эронен — Фриман, Саллинен — Паяенен — Суоми; Сеппала, Пууститен

Вратари: Сорокин — Туохимаа

15 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 67 877 зрителей