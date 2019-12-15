Законодательному собранию Петербурга исполнилось 25 лет

14 декабря, в субботу, людей в Мариинском дворце было больше, чем в любой будний день. Неспроста: Законодательному собранию исполнилось 25 лет. На торжественном заседании собрались не только все депутаты и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, но и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор города на Неве Александр Беглов.

В 1994 году здесь, в Мариинском дворце, состоялись выборы в Законодательное собрание первого созыва. За 25 лет законотворческой деятельности депутаты провели 1116 заседаний. Было принято 3685 городских законов, 3512 постановлений, 2458 решений. Обработано 600 тысяч обращений от граждан. Сегодня Петербург по праву считается первопроходцем на пути становления регионального парламентаризма в России.

Поздравить парламентариев приехали первые лица города.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Особой вехой развития Законодательного Собрания стало принятие Устава Петербурга, Конституции нашего города, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - В нем явно отмечены принципы народовластия и главные городские традиции. Самое главное в нашей работе — терпеливая, нешумная, не для афиши помощь людям. Будем это делать, значит, будем соответствовать тому авторитету, когда Законодательное собрание Петербурга называют лучшим региональным парламентом России.

С юбилеем петербургский парламент поздравил и президент России Владимир Путин. Его слова передала Валентина Матвиенко. От себя лично она поблагодарила депутатов за большой вклад в социально – экономическое развитие города и заботу о благополучии граждан.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас всегда был общий знаменатель – наша любовь к нашему уникальному великому городу. Я с большой благодарностью вспоминаю эти годы конструктивной работы. Отрадно, что эта глубинная традиция сохраняется и развивается. Берегите эту традицию, - отметила Матвиенко.

Роль парламента в развитии города отметил и губернатор Александр Беглов.

- Наша общая цель – изменить к лучшему жизнь петербуржцев и города в целом. Эта цель выше любых политических разногласий, наших личных амбиций, симпатий и антипатий. Рассчитываю, что следующие 25 лет будут для Петербурга еще более успешными и динамичными, - отметил Беглов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Самое необычное поздравление депутаты приняли от космонавтов. С юбилеем, прямо с борта Международной космической станции, их поздравили Александр Скворцов и Олег Скрипочка.