«Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей? »: Михаил Боярский раскритиковал ЭКО и посоветовал женщинам «прилепиться к мужу»

Главный мушкетер страны Михаил Боярский известен своими категоричными взглядами на то, чем должна заниматься женщина. Еще в мае артист удивил поклонников своими сексистскими высказываниями о том, что «женщина не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе». Главным достижением дочери, актрисы Елизаветы Боярской, он назвал рождение детей. После этого на Боярского ополчились феминистки, а в Сети жестко раскритиковали его позицию.

Впрочем, Михаила Сергеевича это не задело. В передаче «Сегодня вечером» в эфире «Первого канала», посвященной институту брака, он вновь решил порассуждать о предназначении женщины в современном мире.

Михаил Боярский и его дочь Лиза Боярская.Фото: Илья СМИРНОВ

- Мать! Больше для нее роли нет. Не надо больше других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону, - заявил Боярский. – Нормальные семьи пока есть. Их будет еще больше, если соблюдать традиции. Жить душой, сердцем, добром.

Также прославленный артист отметил, что женщина должна «прилепиться к своему мужу» и воспитывать с ним детей. При этом кричать о своей любви и хвастаться супругом, по его мнению, ей не стоит.

- Эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин - в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо, - отметил Боярский. - Гордость - не очень приятное чувство. Оно связано с тщеславием.

Категорична позиция мушкетера и по поводу ЭКО.

- Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится, - отрезал артист. – Если не можешь завести ребенка – не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?

Размышляя о самом институте брака, Михаил Сергеевич отметил, что у детей пред глазами должен быть правильный пример.

- Все происходит так, как было у родителей. Если ты соблюдаешь правила и нормы, которые исповедовали родители, так же себя ведешь и желаешь того же своим детям, все будет в порядке. Как только начинаются эксперименты со свободой, распущенностью, деньгами – это вина родителей. Поэтому детей нужно нежно держать в ежовых рукавицах.

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