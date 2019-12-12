В 2019 году Новогодний книжный салон в Петербурге состоится в Artplay

Санкт-Петербургский международный книжный салон – одно из крупнейших книжных мероприятий России и Северной Европы. Популярность Книжного салона среди жителей и гостей города привела к тому, что на сегодняшний день в Петербурге Салон проходит дважды в год – в конце мая и в середине декабря. Ближайшие состоится с 14 по 17 декабря 2019 года в пространстве Artplay.

В 2019 году на Книжном салоне представлены участники из 12 городов и регионов Российской Федерации (Москвы, Московской области, Карелии, Крыма, Тулы, Перми, нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Магадана, Ростова-на-Дону, Мурманска), а также из 17 стран – Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Италии, Канады, Китая Македонии, Польши, Сербии, Турции, Финляндии, Франции и Эстонии.

Вход свободный.

Санкт-Петербургский международный книжный салон – первое книжное мероприятия в России, которое вышло за рамки ярмарки и стало настоящим фестивалем культуры и искусств.Фото: Артем КИЛЬКИН

Программа Книжного салона 2019

14 декабря

12:00 Сцена Торжественное открытие Новогоднего книжного салона.

13:00 Зал №2 Презентация книги Дмитрия Травина «Историческая социология в «Игре престолов».

13:00 Сцена Церемония награждения победителей конкурса "Неизвестный Петербург-2019".

13.00 Зал №3 Устный выпуск журнала "НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE" Выступление авторов, членов редакционного совета, представление лучших публикаций, вручение Знака отличия "НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ"

14:00 Зал №1 Круглый стол, организованный Ассоциаций гимназий Санкт-Петербурга – название уточнятся.

14:00 Зал №2 Презентация сборников «Мир Калевалы» и «Колокол памяти».

14:00 Сцена Финал конкурса «Планета Зощенко» и награждение победителей.

15:00 Зал №2 Презентация романа «Газета» Юрия Козлова.

15:00 Зал №3 Презентации «Новинки издательства союза писателей СПб». Ведущие: Сергей Арно и Валерий Попов.

16:00 Зал №3 Круглый стол к 75-летию Великой Победы. Встреча с редакциями журналов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России «Тема Великой Отечественной войны в творчестве авторов журнала».

16:30 Зал №2 Круглый стол «Жизнь – осмысление – текст». Участники: Евгений Антипов, Евгений Лукин, Валерий Мишин, Лев Наумов, Дмитрий Северюхин, Павел Алексеев.

16:30 Сцена Выступление победителей Литературного фестиваля «Звучащие строфы Петербурга – 2019».

17:00 Зал №3 Презентация новых книг членов Союза писателей России Алексея Бакулина, Михаила Зарубина, Владимира Васильева, Анатолия Козлова и других.

17.30 Сцена Выступление РГИСИ (Курс И. И. Благодера)

18:00 Зал №2 Презентация новой книги Ирады Вовненко «Отражение».

15 декабря

12:00 Сцена Торжественное награждение победителей городского конкурса-фестиваля «Разукрасим мир стихами».

13:00 Сцена Презентация книги Л. Гаврилова «Ленькина война».

13:00 Зал № 1 Презентация книги В.Д. Ермакова «Маршалы Страны Советов: от репрессий — к Великой Победе!»

14:00 Зал №1 Презентация новых книг о Петербурге – для детей и подростков. (Совместная презентация Евгения Лукина и Романа Всеволодова).

14:00 Зал №3 Презентация двух книг, которые вышли в 2019 году в издательстве НП «Родные просторы».

14:00 Сцена Встреча с членами Совета молодых литераторов Союза писателей России.

15:00 Сцена Спектакль «Родственные души, взлетевшие высоко над бытом, миром и смертью...» Поэты 20 века Марина Цветаева, Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак.

15:00 Зал № 1 Презентация книги К. А. Иванова «Средневековый театр и легенды Средневековья». Книгу представит ответственный редактор Татьяна Юрьевна Бровкина.

15:00 Зал №3 Презентация литературного журнала «НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ».

16:00 Зал №1 Творческая встреча с Еленой Зелинской и презентация путеводителя «Моя вкусная Сербия».

16:00 Сцена Встреча с клубом «Дерзание».

17:00 Презентация новых книг Романа Всеволодова «Явь и Навь» и «Настя».

18:00 Сцена Бронзовый Век. Проза.

Участники: Велта Кирьякова, Филипп Фиссен, Владимир Гусаров.

16 декабря

15:00 Зал №2 Презентация трёх книг, которые вышли в 2019 году в издательстве НП «Родные просторы».

16:00 Сцена Спектакль «Волки блокады».

16:00 Зал №1 Круглый стол к 75-летию Великой Победы. «Гуманизм и геноцид: погибшие в боях и на оккупированных территориях («Цивилизованная Европа» в России)».

16:00 Зал № 2 Презентация книги "Ладога. Пять нитей жизни" Н. С. Тумаова

17:00 Зал №1 Круглый стол к 75-летию Великой Победы. «От малых побед к победам в больших сражениях: духовные истоки подвигов советских людей».

17:00 Зал №2 Презентация книги Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: две дороги».

18:00 Зал №3 Презентация книги Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно: между литературой и жизнью».

17 декабря

14:00 Сцена Поэтическая композиция «Петербург. От Пушкина до Бродского». Участвуют студенты 3 курса РГИСИ мастерской н.а РФ, профессора И.Р. Штокбанта.

16:00 Сцена Спектакль «Бедный Носевич!».

16:00 Зал №3 Круглый стол кГоду Театра. «Прав ли шекспировский Жак, сказавший «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры?» (Современный мир и современный театр).

17:00 Зал №3 Круглый стол к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина. «Традиции классика в произведениях современных петербургских писателей».

18:00 Зал №3 Круглый стол «Вызовы мира потребления. На чем воспитывается молодежь – на истории и литературе или на рекламе и пиаре?».