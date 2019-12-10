Воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана представят на сцене нового Детского театра танца праздничную программу
25 декабря 2019 года на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана (ул. Введенская, 3) воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана покажут праздничную концертную программу, которая станет прекрасным подарком к Новому году для петербуржцев и гостей города. В первом отделении зрители увидят третий акт классического балета «Пахита». Во второй половине вечера будет исполнена одноактная постановка Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвящение выдающемуся хореографу XX века Джорджу Баланчину. Начало в 19:00.
Детский театр танца – новый городской центр балетного искусства. Его торжественное открытие прошло 16 ноября текущего года и стало одним из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В гала-концерте, ознаменовавшем начало творческой жизни театра, приняли участие ученики школы Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина.
Предновогодняя программа 25 декабря задумана как увлекательное путешествие сквозь столетия развития мирового хореографического искусства. Начнется оно с заключительного акта спектакля «Пахита» (музыка Людвига Минкуса, Эдуара Дельдевеза и Риккардо Дриго). Российская премьера этого балета, повествующего историю аристократки, которую в детстве похитили разбойники, состоялась в 1847 году в постановке Мариуса Петипа. В 1881 году балетмейстер переработал и удлинил спектакль на одно действие. В финальный, третий акт Петипа вставил детские полонез и мазурку, а также знаменитое впоследствии Grand pas (его хореография в наши дни была восстановлена художественным руководителем Академии танца Бориса Эйфмана и Детского театра танца Юрием Бурлака).
Во втором отделении концерта зрители перенесутся из XIX века в прошлое и нынешнее столетия и смогут оценить балет «Мусагет», вдохновленный творчеством Джорджа Баланчина – продолжателя традиций Мариуса Петипа и новатора. Поставленный в 2004 году на произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и грузинскую народную музыку для труппы Нью-Йорк Сити балет, спектакль впоследствии также исполнялся артистами собственного коллектива Эйфмана. Авторитетнейший американский критик Клайв Барнс назвал «Мусагета» «великолепным и завораживающим». «Я погрузился в мир баланчинских балетов, был потрясен личностью самого Баланчина и уже не мог освободиться от этого очарования», – рассказывает о своем творении хореограф.
Сценическая жизнь спектакля оказалась яркой, но относительно недолгой: он сошел со сцены в 2008 году. Возрожденный «Мусагет» с переработанной пластической партитурой был представлен воспитанниками школы Эйфмана в ходе гала-концерта в честь открытия Детского театра танца. Партию Баланчина в спектакле исполняет солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Марков.
СПРАВКА
Академия танца Бориса Эйфмана
Академия танца создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе Бориса Эйфмана. Торжественное открытие состоялось 2 сентября 2013 года.
Академия – хореографическое училище, соединяющее общее и среднее профессиональное образование, – принимает детей с 7 лет.
Уникальность обучения заключается в интеграции традиций преподавания классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии. Комплекс специальных дисциплин позволяет подготовить универсальных балетных танцовщиков XXI века, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.
Всего в Академии более 350 воспитанников из разных регионов России. Большая часть из них во время обучения проживает в благоустроенном интернате на условиях полного пансиона.
Детский театр танца Бориса Эйфмана
Детский театр танца задуман хореографом как центр эстетического и профессионального воспитания учащихся Академии танца Бориса Эйфмана и тысяч юных петербуржцев. На этой сцене планируется осуществлять показы балетных спектаклей и концертных программ для маленьких зрителей. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран – как профессиональных, так и любительских.
Новый театр получил зал на 500 мест и современное техническое оснащение. В ходе возведения сценической площадки, продолжавшегося с 2016 года и выполнявшегося ООО «ПСБ «ЖилСтрой», была проведена реконструкция существующего здания средней школы. В новом учебном корпусе с сентября 2019 года осваивают общеобразовательные дисциплины воспитанники расположенной рядом Академии танца Бориса Эйфмана. К реконструированной школе пристроен театральный комплекс. Он состоит из сцены и зрительного зала, репетиционного зала, гримуборных, мастерских, технических и бытовых помещений.
Общая площадь пятиэтажного театра – 9105 кв м. Его центральное многоуровневое пространство в дневное время служит рекреацией для учеников школы, а в вечернее – холлом-фойе для зрителей. Необходимо подчеркнуть, что параллельное функционирование в одном здании общеобразовательного учреждения и полноценного театра – практика, не имеющая аналогов в мире. Проект строения разработан архитектурным бюро «Студия 44». С Академией, призванной подготовить творческую элиту XXI века, театр соединен подземным переходом. В дальнейшем поблизости от новой сцены, на ул. Большой Пушкарской, д. 9, появится интернат для воспитанников хореографической школы Эйфмана.
ИСТОЧНИК KP.RU