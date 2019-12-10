2019-12-13T15:59:44+03:00
Досуг

Воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана представят на сцене нового Детского театра танца праздничную программу

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Предновогодняя программа 25 декабря задумана как увлекательное путешествие сквозь столетия развития мирового хореографического искусства. Фото: Евгений МатвеевПредновогодняя программа 25 декабря задумана как увлекательное путешествие сквозь столетия развития мирового хореографического искусства. Фото: Евгений Матвеев
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25 декабря 2019 года на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана (ул. Введенская, 3) воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана покажут праздничную концертную программу, которая станет прекрасным подарком к Новому году для петербуржцев и гостей города. В первом отделении зрители увидят третий акт классического балета «Пахита». Во второй половине вечера будет исполнена одноактная постановка Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвящение выдающемуся хореографу XX века Джорджу Баланчину. Начало в 19:00.

Детский театр танца – новый городской центр балетного искусства. Его торжественное открытие прошло 16 ноября текущего года и стало одним из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В гала-концерте, ознаменовавшем начало творческой жизни театра, приняли участие ученики школы Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина.

Предновогодняя программа 25 декабря задумана как увлекательное путешествие сквозь столетия развития мирового хореографического искусства. Начнется оно с заключительного акта спектакля «Пахита» (музыка Людвига Минкуса, Эдуара Дельдевеза и Риккардо Дриго). Российская премьера этого балета, повествующего историю аристократки, которую в детстве похитили разбойники, состоялась в 1847 году в постановке Мариуса Петипа. В 1881 году балетмейстер переработал и удлинил спектакль на одно действие. В финальный, третий акт Петипа вставил детские полонез и мазурку, а также знаменитое впоследствии Grand pas (его хореография в наши дни была восстановлена художественным руководителем Академии танца Бориса Эйфмана и Детского театра танца Юрием Бурлака).

Во втором отделении концерта зрители перенесутся из XIX века в прошлое и нынешнее столетия и смогут оценить балет «Мусагет», вдохновленный творчеством Джорджа Баланчина – продолжателя традиций Мариуса Петипа и новатора. Поставленный в 2004 году на произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и грузинскую народную музыку для труппы Нью-Йорк Сити балет, спектакль впоследствии также исполнялся артистами собственного коллектива Эйфмана. Авторитетнейший американский критик Клайв Барнс назвал «Мусагета» «великолепным и завораживающим». «Я погрузился в мир баланчинских балетов, был потрясен личностью самого Баланчина и уже не мог освободиться от этого очарования», – рассказывает о своем творении хореограф.

Сценическая жизнь спектакля оказалась яркой, но относительно недолгой: он сошел со сцены в 2008 году. Возрожденный «Мусагет» с переработанной пластической партитурой был представлен воспитанниками школы Эйфмана в ходе гала-концерта в честь открытия Детского театра танца. Партию Баланчина в спектакле исполняет солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Марков.

СПРАВКА

Академия танца Бориса Эйфмана

Академия танца создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе Бориса Эйфмана. Торжественное открытие состоялось 2 сентября 2013 года.

Академия – хореографическое училище, соединяющее общее и среднее профессиональное образование, – принимает детей с 7 лет.

Уникальность обучения заключается в интеграции традиций преподавания классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии. Комплекс специальных дисциплин позволяет подготовить универсальных балетных танцовщиков XXI века, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.

Всего в Академии более 350 воспитанников из разных регионов России. Большая часть из них во время обучения проживает в благоустроенном интернате на условиях полного пансиона.

Детский театр танца Бориса Эйфмана

Детский театр танца задуман хореографом как центр эстетического и профессионального воспитания учащихся Академии танца Бориса Эйфмана и тысяч юных петербуржцев. На этой сцене планируется осуществлять показы балетных спектаклей и концертных программ для маленьких зрителей. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран – как профессиональных, так и любительских.

Новый театр получил зал на 500 мест и современное техническое оснащение. В ходе возведения сценической площадки, продолжавшегося с 2016 года и выполнявшегося ООО «ПСБ «ЖилСтрой», была проведена реконструкция существующего здания средней школы. В новом учебном корпусе с сентября 2019 года осваивают общеобразовательные дисциплины воспитанники расположенной рядом Академии танца Бориса Эйфмана. К реконструированной школе пристроен театральный комплекс. Он состоит из сцены и зрительного зала, репетиционного зала, гримуборных, мастерских, технических и бытовых помещений.

Общая площадь пятиэтажного театра – 9105 кв м. Его центральное многоуровневое пространство в дневное время служит рекреацией для учеников школы, а в вечернее – холлом-фойе для зрителей. Необходимо подчеркнуть, что параллельное функционирование в одном здании общеобразовательного учреждения и полноценного театра – практика, не имеющая аналогов в мире. Проект строения разработан архитектурным бюро «Студия 44». С Академией, призванной подготовить творческую элиту XXI века, театр соединен подземным переходом. В дальнейшем поблизости от новой сцены, на ул. Большой Пушкарской, д. 9, появится интернат для воспитанников хореографической школы Эйфмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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