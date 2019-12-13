2019-12-13T16:06:52+03:00
Досуг

Театр Эстрады им. А.Райкина: Премьера «Перенастройки», первая экскурсия с сурдопереводоми и спящие новогодние зайцы

Новогодняя программа
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«Как зайцы Новый год проспали».«Как зайцы Новый год проспали».
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14 декабря – премьера спектакля «ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны». Это музыкально-поэтический спектакль, поставленный по стихотворениям русского поэта Олега Григорьева и с музыкой из репертуара групп Ленинградского рок-клуба.

Кварталы и улицы Ленинграда конца 80-х годов прошлого века... Страна просыпается и пытается отряхнуться от многолетнего сна — с началом перестройки у людей появилась надежда на светлое будущее, стала активно проявлять себя творческая интеллигенция. В доме, населенном «григорьевскими» поэтическими персонажами, вам расскажут много разных историй. Герои влюбляются, ищут свободы и справедливости, пытаются найти новые способы существования и самовыражения.

«Григорьева можно считать одним из последних поэтов советской эпохи, - считает режиссер-постановщик спектакля актер Театра эстрады Кирилл Петров. - Его творчество интересно нам своим парадоксальным, иногда наивным и детским взглядом на жизнь и общество. Но в то же время при кажущемся инфантилизме и незамысловатости творчества поэта в этих стихотворениях живут настоящая мудрость и глубина, Григорьев был очень тонким, умным и образованным человеком».

Мы постарались здесь не точь-в-точь передать ту эпоху, это, скорее наш авторский взгляд на то время. Ведь все участники — а это порядка двадцати актёров и музыкантов, родились на десятилетие позже. Так что спектакль — это эхо и отражение тех времен. Эта история получается звонкой, легкой и в то же время, дающей пищу для зрительского ума — мы очень надеемся, что он найдет у зрителей животрепещущий отклик. Ведь творчество Олега Григорьева и по сегодняшний день не утратило своей актуальности».

Начало в 19.00.

15 декабря в 13.00 Театр Эстрады им. А.Райкина в рамках проекта #Театрбезграниц проведет первую экскурсию по закулисью с переводом на русский жестовый язык (сурдоперевод). На ней вы узнаете:

- какие трюки показывал петербуржцам самый сильных человек Европы

- как «Демутов трактир» стал лучшим отелем российской столицы

- можно ли сегодня увидеть Мойку глазами А.С.Пушкина

- как в гримерке у Райкина встретились три космонавта

- что такое кессонированный свод

Экскурсия по закулисью с переводом на русский жестовый язык.

Экскурсия по закулисью с переводом на русский жестовый язык.

И так далее. Мы обсудим почему по сцене не ходят в уличной обуви, как освещали сцену без электричества, заглянем за занавес и поймём, зачем он нужен. Это будет своеобразное путешествие вглубь театрального мира - туда, куда попадают, когда становятся актерами, или режиссерами, гримерами, декораторами или костюмерами.

Сбор в 12.50 у арки дома №40 по набережной Мойки.

С 25 по 30 декабря Театр Эстрады им. А.Райкина представляет новогоднее представление для детей и взрослых «Как зайцы Новый год проспали». Некоторые дни уже целиком раскуплены, пожалуйста поторопитесь!

Новый год – самый главный, самый долгожданный праздник. Его любят и взрослые, и дети. А также - обитатели сказочного леса. Но что будет, если Новый год… проспать? Именно такая неприятная история приключилась однажды с четырьмя недотёпами-зайцами. Что из этого вышло? Узнаем из веселой интерактивной программы в Театре Эстрады!

«ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны».

«ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны».

В дни зимних каникул приглашаем наших самых дорогих, самых важных – маленьких зрителей отметить чудесный праздник в уютной атмосфере настоящей театральной гостиной. Это – абсолютно новый формат для Театра Эстрады. Специально к Новому году мы готовим интереснейшую программу в фойе театра. Будут приключения, подарки, удивительная история, которую разыграют вместе с ребятами молодые артисты. Юным театралам предстоит отыскать праздничное настроение и поделиться им друг с другом и с героями сказки. Но, конечно же, настоящие чудеса принесёт появление главного волшебника – Деда Мороза!

Режиссер-постановщик — Илья Архипов

Начало в 12.00. Категория: 0+. Продолжительность: 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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