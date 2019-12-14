2019-12-16T15:54:17+03:00
Экономика

Экзамен для предпринимателей

Выпускники областной программы бизнес-акселерации представили и защитили 53 перспективных проекта
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В результате «студенты» не просто получили новые знания в менеджменте, маркетинге и финансах, но и перешли к практике.В результате «студенты» не просто получили новые знания в менеджменте, маркетинге и финансах, но и перешли к практике.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Время подвести первые итоги 2019 года. Предприниматели Ленинградской области завершили программу бизнес-акселерации (ускоренного развития предприятия) и представили свои проекты. Программа считается одним из самых эффективных видов поддержки малого и среднего бизнеса.

Этот набор на программу уже пятый, юбилейный. Партнером программы стала Московская школа управления «СКОЛКОВО», а слушателями - 66 областных предпринимателей, работающих в перспективных, а главное - важных для всего общества сферах: здоровый образ жизни и спорт, социальное предпринимательство и экология, городская среда и стрит-ретейл, высокотехнологичные производства, сельскохозяйственные кооперативы.

- Мы получили конкретные проекты с проработанными целями, стратегиями и финансовой составляющей. Помимо знаний и умений, бизнес-акселерация помогает расширять горизонт, показывает, какие тренды влияют сегодня на экономику, - отметил на защите заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов. - Я верю не только в поддержку деньгами, грантами, консультациями, но и в то, что мы находим предпринимателей с реальным потенциалом развития и ведем их от старта до момента, когда бизнес выходит за пределы региона. Для этого у нас созданы все механизмы.

Обучение стартовало еще в июне. Лекции проходили как очно, так и дистанционно. Кроме того, каждый предприниматель мог обратиться за советом к опытному бизнес-тренеру.

В результате «студенты» не просто получили новые знания в менеджменте, маркетинге и финансах, но и перешли к практике: создали эффективную команду, а также повысили рентабельность и прибыльность бизнеса.

- При знакомстве с проектами участников мы в первую очередь оценивали перспективы и сроки окупаемости, а также самостоятельно ли предприниматель будет реализовывать проект или ему понадобятся наши меры поддержки, чтобы свести к минимуму неизбежные риски, - отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Несмотря на строгость экспертного жюри, участники сумели не ударить в грязь бизнес-планом. Их проекты вызвали у слушателей искренний интерес.

К примеру, предприниматель из Бокситогорского района представил проект озеленения и благоустройства малых городов, а бизнес-леди из Гатчины рассказала о том, как наладить переработку ртутных ламп и батареек и сделать из этого успешный бизнес.

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КОНКРЕТНО

Программа 2019 года реализуется в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2015 года обучение по программе бизнес-акселерации прошло более двухсот предпринимателей области.

КСТАТИ

Записаться на программу следующего года, а также бесплатно получить финансовую, юридическую и маркетинговую консультации можно в региональном центре «Мой бизнес» на проспекте Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж). Обо всех услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону: 8 (812) 309-46-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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