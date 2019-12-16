2019-12-16T15:24:13+03:00
Общество

Пожелания счастья: «Комсомолка» собирает теплые слова для ребят из детдома

Все обращения найдут своих адресатов на большом новогоднем празднике, который мы устроим для ребят
Александра СУРИС
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Ваши новогодние пожелания получат те, кому они по-настоящему нужны.Ваши новогодние пожелания получат те, кому они по-настоящему нужны.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Новый год – семейный праздник. Наряженная елка, хлопочущая на кухне мама, улыбающийся папа… большой стол, за которым едва-едва хватает места всем родственникам. Поздравления с Новым годом, пожелания нового счастья. Дети, жадно слушающие «взрослые» разговоры, а потом сладко засыпающие в кроватях, так и не успев подкараулить деда Мороза….

Может для кого-то это обычная, даже чуть банальная картинка. А для малышей из детского дома такой праздник – это чудо, которого они по-настоящему ждут. И в наших силах в канун самого волшебного праздника окружить их заботой и любовью.

Вот уже несколько лет «Комсомольская правда в Петербурге» шефствует над Центром семейного воспитания № 2 на Васильевском острове (бывший детский дом №40). Здесь воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Полсотни ребятишек – от совсем крох до подростков. Многие - с особенностями развития.

Сюда мы – вместе с нашими партнерами - социально ответственными компаниями города ездим часто – на Пасху, на День защиты детей. И обязательно на Новый год. Поедем и в этот раз – 26 декабря 2019 года. К каждой поездке мы стараемся подходить творчески: вовлечь ребят в игру, научить чему-то новому. Мы вместе украшаем елку, рисуем зиму, показываем фокусы. Привозим гостей - Деда Мороза и Снегурочку. В общем, в преддверии праздника создаем сказочное настроение. И, конечно же, дарим подарки – от себя и от наших партнеров: компаний «Бионорика СЕ», официального дилерского центра немецкого концерна «Сигма Моторс» и «Эталон ЛенСпецСМУ».

В этом году мы предлагаем присоединиться к поздравлениям и вам, наши дорогие читатели. Оставляйте в комментариях свои пожелания воспитанникам Детского дома. Мы перенесем их на открытки и 26 декабря вручим детям вместе с подарками.

Пожелайте счастья тем, кому оно действительно нужно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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