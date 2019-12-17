Появилась первая в России платформа для трудоустройства людей с инвалидностью

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в России порядка 12 миллионов людей с инвалидностью.

- В трудоспособном возрасте из них находится 4,2 млн человек, у 95% из них нет соответствия профессиональным требованиям работодателей, - сообщили в Инклюзивном социальном предпринимательском проекте Everland.

Ежегодно из вузов и сузов выпускается более 8500 студентов с инвалидностью. В силу разных причин только 28% трудоустроены и работают хотя бы в течение 4 месяцев, 16% хотели бы работать, если бы для этого были условия или они обладали бы навыками, позволяющими трудиться удаленно. Теперь появился еще один метод для поиска своего места. Everland при поддержке Билайн запустил онлайн-платформу для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России. Это первый такой проект в нашей стране.

Фото: freepik.com.

Платформа состоит из четырех элементов: тестирование и оценка мотивации, «прокачка» профессиональных навыков, тестовые задания с куратором и последующее трудоустройство. Начальный этап выявляет реальный профессиональный уровень и специфику коммуникации специалиста с инвалидностью путем двухуровневых тестирований и собеседований. Модель «прокачки» знаний ведется максимально кастомизировано и учитывает особенности инвалидности – по слуху, зрению, ограничениям по речи и моторике. Последующие этапы предполагают работу над реальными задачами, поступающими от частных лиц и корпораций, а также сбор портфолио и выход на открытый рынок труда.

О старте разработки платформы было объявлено в марте 2019 года. На текущий момент уже зарегистрировано 175 людей с инвалидностью, большая часть – граждане России, примерно четверть – граждане стран СНГ. К концу 2020 года, по оценкам организаторов, число участников достигнет порядка 1000 человек.

Для интеграции в Everland не важен возраст или тип инвалидности – в проекте есть люди с тотальной глухотой и слепотой, нарушениями речи, моторики, проблемами передвижения. Цифровые технологии позволяют работать удаленно и формировать команду для проекта в разных географических точках.

- Глобальная цель проекта – ликвидировать неравенство, связанное с недостаточной доступностью рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» Евгения Чистова. - Платформа даст возможность работать удаленно - самостоятельно или в команде с другими специалистами, что позволит достичь значимого прогресса в решении этой важной проблемы в масштабах всей страны.

Фото: freepik.com.

Среди профессий, представленных на платформе, – специалисты по текстовому и видеоконтенту, PR, графические и веб-дизайнеры, веб-разработчики, юристы. Все эти профессии востребованы на рынке и позволяют работать удаленно. Формат BeeFree (удаленная работа) все больше практикуют российские и зарубежные компании, акцентирующие свое внимание на операционной эффективности, соблюдении work&life баланса сотрудников и повышение качества жизни через современные HR- и ИТ-технологии. Очевидно, для большого количества профессионалов с инвалидностью наличие данного формата работы и готовность корпораций инвестировать свои технологии и экспертизу в подготовку специалистов, выбирающих удаленное трудоустройство, может стать отправной точкой в решении проблемы востребованности их навыков.

Помимо привычных для рынка направлений трудоустройства, в рамках платформы Everland запущены и планируются к запуску и особенные сервисы, учитывающие уникальную экспертизу людей с инвалидностью. Например, тестирование сайтов и мобильных приложений бизнеса на доступность для людей с ограничениями речи и моторики.

Everland сотрудничает с ВУЗами и СУЗами, подписывая соглашения о совместной подготовке специалистов со студенческой скамьи. Задача подобных партнерств – максимально оперативная и безбарьерная интеграция выпускника вуза с инвалидностью в общество и как можно более быстрый переход к возможности самостоятельно обеспечивать себя материально.