2019-12-17T14:42:16+03:00
Общество

Петербургский нефтяной терминал завершает строительство одного из самых крупных резервуаров

Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 7 млрд рублей
Маргарита РЫБАКОВА
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Фото предоставлено компанией «Петербургский нефтяной терминал».Фото предоставлено компанией «Петербургский нефтяной терминал».
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Конец года – время окончания крупных проектов. Петербургский нефтяной терминал в декабре завершает строительство резервуара объемом 40 тысяч квадратных метров. Он станет одним из самых крупных на территории предприятия.

Строители уже завершили покраску и успешно провели гидроиспытания. Сейчас бригады работают над монтажом теплоизоляции и межцеховых конструкций

Отметим, что резервуар возводится по двустенной технологии, которая позволяет сводить к минимуму экологические риски и существенно сэкономить площадь застройки. Функция его определена – он предназначен для работы с темными нефтепродуктами.

К слову, это будет один из самых больших резервуаров в ПНТ – кроме него на территории терминала уже работают еще три «бочки» такого же объема. В чем плюсы? Открытие позволит увеличить объем резервуарного парка более чем на 10%.

После этого компания приступит к следующему этапу.

- Строительство нового резервуара и модернизация других бочек позволит приступить к следующему – гораздо более масштабному этапу реконструкции ПНТ, - говорит председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. – Эти работы продлятся до 2024 года. Общие инвестиции оцениваются более чем в 7 млрд руб. В результате на месте устаревшей части терминала будет создан современный перегрузочный комплекс, обеспечивающий высокотехнологичную перевалку широкого спектра нефтепродуктов. По плану резервуар хотят сдать в начале 2020 года, до начала летней навигации.

НАША СПРАВКА

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. Компания обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2018 году ПНТ отгрузил более 7,5 млн тонн нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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