Первый национальный чемпионат Республики Узбекистан по стандартам WorldSkills пройдет на лучшем оборудовании

Совсем скоро состоится крупное событие. В Ташкенте с 15 по 17 декабря 2019 года пройдет первый национальный чемпионат Республики Узбекистан по стандартам WorldSkills. Организация проходит на высшем уровне, и оборудование для соревнований то же самое передовое. Комплекты для конкурса в компетенции «Сварочные технологии» предоставит финская компания Kemppi.

- Мы с 2015 года являемся официальным партнером движения WorldSkills в России и имеем огромный опыт в сфере технического оснащения конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, а также тесно сотрудничаем с учебными заведениями, которые готовят сварщиков, - говорят в компании «Кемппи Россия». – Используя этот опыт, наши специалисты не только оснастят площадку современным оборудованием, но и окажут всю необходимую техническую поддержку.

Консультировать коллег из Узбекистана будет международный эксперт WorldSkillsи руководитель технического отдела «Кемппи Россия». Михаил Павленко. Он поможет построить систему подготовки конкурсантов, основываясь на практике российской сборной, которая за последний год завоевала золотые медали на EuroSkills 2018 и чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.

В общей сложности в данной компетенции выступит шесть сварщиков, работу которых будут оценивать шесть экспертов. Для лучших сварщиков компания предусмотрела специальные призы — маски Beta 90A с улучшенной видимостью и повышенной степенью защиты глаз и лица. Кроме того, в рамках чемпионата Kemppi сделает презентацию своей комплексной программы поддержки профобразования в Республике Узбекистан. Благодаря этой программе колледжи страны смогут приобрести современное оборудование на особых условиях.

- Доступность качественных сварочных аппаратов и передовых технологий позволит учебным заведениям повысить стандарты подготовки выпускников. А грамотные специалисты — залог успешного развития сварочного производства в стране в целом, — уверена Евгения Дмитриева, генеральный директор «Кемппи Россия».— В России мы плодотворно сотрудничаем с учебными заведениями, выступаем спонсорами талантливых ребят – победителей национальных и международных соревнований по стандартам WorldSkills. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность запустить аналогичную программу в Республике Узбекистан. Надеемся, что наш опыт будет полезен коллегам и поможет подготовить своих чемпионов международного уровня.

НАША СПРАВКА

Kemppi OY (Финляндия)— ведущий мировой производитель сварочного оборудования для дуговых методов сварки и разработчик программных продуктов для управления сварочным производством. Один из основных поставщиков сварочных технологий для нефтегазовой промышленности, машиностроительной и судостроительной отрасли. Дочернее предприятие группы — «Кемппи Россия» работает на отечественном рынке с 2006 года.