Производство экологичных троллейбусов и трамваев запустят в Петербурге

На улицах Петербурга через несколько лет могут появиться новые модели общественного транспорта. Современные и комфортные трамваи, троллейбусы и вагоны метро будут выпускать на новом производстве в Северной столице. Соглашение о создании совместного предприятия подписали холдинг «Синара-Транспортные Машины» и чешский производитель Skoda Transportation 17 декабря.

Пост генерального директора предприятия занял Виктор Леш. Он рассказал, что уже к концу следующего года на производстве рассчитывают выпустить первые троллейбусы. Что касается ближайших планов – найти подходящие для этого площади. Где будет располагаться в Петербурге сам завод, пока неизвестно.

– В течение первого полугодия 2020 года мы будем активно заниматься поиском площадей, организацией производства, инвестициями и созданием рабочих мест. Думаю, что до конца 2020 года мы должны будем начать выпуск первой партии троллейбусов, – отметил Виктор Леш.

Он также добавил, что уже с начала 2020 года предприятие планирует участие в конкурсах и тендерах, которые будут объявлены в Петербурге. Напомним, что в городе грядет транспортная реформа, которая подразумевает также и обновление подвижного состава общественного транспорта.

В ближайшие два года в развитие предприятия планируют вложить 1,5-2 миллиарда рублей. В дальнейшем на заводе собираются выпускать по 300-400 трамваев, троллейбусов и вагонов метро в год. К слову, новых рабочих мест на производстве будет около тысячи.

ЭКОЛОГИЯ И ДИЗАЙН

Что касается самих моделей общественного транспорта, их обещают сделать самым современными и комфортными. А еще – без выхлопных газов.

– Наши продукты являются полностью экологичными, потому что они все без исключения построены на электрической тяге, – рассказал генеральный директор Skoda Transportation Петр Бжезина. – В них есть места для инвалидов, маломобильных граждан, для матерей с колясками. И мы отдаем себе отчет, что транспорт становится частью облика города. Поэтому стараемся, чтобы их дизайн подошел городским улицам и городской среде.

Петр Бжезина также добавил, что Skoda снабжает городским транспортом практически всю Европу, и в каждом регионе приспосабливает его к своим специфическим требованиям.

– Мы знаем и видели, как меняются города, когда туда приходит качественный, экологически чистый, комфортный, быстрый и красивый транспорт, – отметил Виктор Леш.

КСТАТИ

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» известен производством скоростных поездов «Ласточка». Выпускают их на заводе «Уральские Локомотивы» в Свердловской области.

– Это полностью российский поезд, начиная от системы управления верхнего уровня, заканчивая стеклами, дверьми, ручками, розетками. Пул поставщиков вокруг поезда сегодня составляет около 2,5 тысяч предприятий. Часть из них мы планируем задействовать и в интересах совместного производства «Синара» и Skoda, – добавил Виктор Леш.