2019-12-17T17:01:23+03:00
Общество

Петербуржцам снизили ставки по ипотечным кредитам

Банк Уралсиб изменил программы, уменьшив процент на 0,2-0,41 пункта
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Петербуржцам снизили ставки по ипотечным кредитам.Петербуржцам снизили ставки по ипотечным кредитам.
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Ипотека для жителей Петербурга стала доступнее. Банк Уралсиб снизил ставки по программам кредитования на 0,2-0,41 процентных пункта. Так, минимальная ставка для приобретения строящегося жилья составила 8,49 процента при сумме кредита от 5 миллионов рублей и 8,79 процентов при сумме до 5 миллионов рублей, а для покупки готовой жилплощади – 8,59 процентов годовых.

- Банк активно развивает направление ипотечного кредитования. Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории России и минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, - рассказали в банке.

Еще меньше ставка для семей с детьми. Они смогут взять ипотеку с поддержкой государства за 4,9 процентов годовых. Программа доступна для семей с минимум двумя детьми, где второй малыш рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.Также заемщиком по данной программе может быть любой гражданин, имеющий ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022. При этом не имеет значения общее количество детей в семье.

Единственные программы, оставшиеся без изменений – рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Минимальные ставки по ним 8,39 процентов годовых при сумме кредита от 5 миллионов рублей и 8,99 процентов – до 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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