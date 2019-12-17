«Праздновать пока рано»: Режиссер Константин Бронзит прокомментировал попадание в шорт-лист «Оскара»

Вручение премии «Оскар» ежегодно становится одним из главных событий в мире киноиндустрии. О заветной золотой статуэтке мечтают актеры, режиссеры, сценаристы, художники по костюмам, создатели спецэффектов. В общем, все причастные к этой сфере. В 2020 году премия пройдет в 92 раз. За два месяца до события стал известен шорт-лист произведений, прошедших предварительный отбор. Среди них три ленты, связанные с Петербургом.

ИСТОРИЯ О ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ

Имя режиссера и аниматора Константина Бронзита хорошо знакомо экспертам Американской киноакадемии. Прежде петербуржец уже дважды становился номинантом премии в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». В 2009 году его выдвинули за мультфильм «Уборная история – любовная история», а в 2016 – за работу «Мы не можем жить без космоса». Последняя рассказывает о двух друзьях, которые грезят космосом. Во время тренировок они демонстрируют небывалую выносливость и упорство, но в полет отправляется только один из них.

Кадр из мультфильма "Мы не можем жить без космоса". Фото: скриншот видео.

Новая работа Бронзита, номинированная на «Оскар», называется «Он не может жить без космоса». Если в трех словах – это история о детской мечте. И с предыдущим мультфильмом она никак не связана.

- То, что многие люди думают, что это продолжение мультфильма – не самая страшная ошибка, - поделился с «КП-Петербург» Константин Бронзит. – Страшная ошибка, когда люди думают, что это тот же фильм. Какая там разница? Подумаешь, одно маленькое слово. Даже спрашивали: «Вы что, второй раз с этим фильмом номинировались?».

Аниматор признается, что на такой эксперимент с названиями пошел осознанно. Прежде в мультипликации так никто не делал.

- Скажем так, я сделал диптих. Это совершенно самостоятельные истории. Да, так получилось, что герои этих фильмов – космонавты. Но между ними нет связи. Я сам себя в этом смысле подставил, конечно. Это будоражит, раздражает, мешает. Но это интересно.

Константин Бронзит отметил, что победу праздновать пока рано. Вместе с ним в шорт-лист вошли очень серьезные конкуренты.

Кадр из мультфильма "Он не может жить без космоса". Фото: скриншот видео.

- Вообще я немного удивлен такой реакцией, это всего лишь шорт-лист. До номинации еще дожить надо, может ничего не случится, - разводит руками Бронзит. – Скажу одну неприятную для себя вещь. Очень сильный год. В любой комбинации пятерка номинантов будет гораздо сильнее, чем в прошлом году. Надо было выходить тогда. Сейчас фильмы концептуально мощнее: они разнообразны тематически и в них есть своя значимость.

«ГРУСТНАЯ МЕТАФОРА ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ»

Второй россиянин, претендующий на золотую статуэтку в номинации «Лучший международный художественный фильм», молодой режиссер Кантемир Балагов. Эксперты отметили его фильм «Дылда», рассказывающий о событиях в послевоенном Ленинграде. Прежде картина уже завоевала призы Каннского и Женевского фестивалей.

- История двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в город после окончания войны и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, а главное, внутри них - руины, - рассказывают о сюжете картины ее создатели.

Кадр из фильма "Дылда". Фото: скриншот видео.

Автором третьей работы стал известный документалист Виктор Косаковский. Главный герой картины – вода. Изучая и рассказывая о ней, режиссер объездил весь мир – от Байкала до ледников Гренландии. Посетил Шотландию, Германию, Данию, США и другие страны.

Впервые лента произвела фурор на Венецианском фестивале в прошлом году. Удивительной красоты картина покорила лучших мировых режиссеров и операторов. Косаковский сделал то, на что прежде никто не решался: снял фильм с частотой 96 кадров в секунду.

- То, что случилось в фильме, это грустная метафора нашего отношения к природе, - рассказывал он, представляя картину российским зрителям. - По-моему, мы слишком самоуверенны. Нам надо немножко успокоиться и больше уважать этот прекрасный удивительный мир.

Коллеги называют Косаковского великим документалистом и искренне удивляются тому, что его имя попало в шорт-лист впервые.

- С Косаковским мы прекрасно знаем друг друга, - отметил Константин Бронзит. – «Акварель» я видел. Он у нас в студии делал пересведение звука, озвучивал фильм. Это абсолютно гениальный человек. Каждый его предыдущий фильм мог запросто быть в номинантах. Он точно бы украсил церемонию своим присутствием.

Окончательный список номинантов «Оскара» станет известен 13 января 2020 года. Церемония награждения традиционно пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.