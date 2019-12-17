«Лебединое озеро», «Жизель» и «Щелкунчика» покажут на фестивале «Планета балета» в 2020 году

Фестиваль «Планета Балета» подготовил на следующий год грандиозную программу. Организаторы успешного и любимого зрителями проекта рассказали, чего ждать от 2020-го. Фестиваль, как и в этом году, пройдет на ведущих театральных площадках Москвы и Петербурга. И уже известны 29 спектаклей, которые покажут на сцене Александринского театра. Идти они будут с января по август. А в репертуаре будет настоящая классика русского балета – «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица», а также премьера этого года – «Пиковая дама».

На фестиваль в следующем году ожидают больше 110 тысяч зрителей. А пока создатели проекта подводят итоги уходящего года. В 2019-м в двух столицах в рамках фестивали представили больше сотни классических балетов. Кстати, петербуржцы еще могут успеть на завершающий год спектакль.

– В конце года традиционно «Планета балета» представляет самую сказочную постановку – балет «Щелкунчик» с симфоническим оркестром, увидеть который можно с 29 декабря по 8 января на сцене ДК имени Ленсовета, – рассказали организаторы фестиваля.

Кстати, перед началом «Щелкунчика» зрителям покажут магическое шоу. А всем пришедшим детишкам вручат новогодние сладкие подарки от спонсора фестиваля кондитерской фабрики «Нева».

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Планета балета» стартовал в 2015 году в Петербурге. В 2019-м проект расширил географию и отправился в Москву. В Северной столице участие в рамках фестиваля принимают участие уникальные коллективы – театр балета имени Леонида Якобсона, а также театр «Санкт-Петербургский Классический Балет». Все спектакли фестиваля проходят под живую музыку в исполнении Государственного академического симфонического оркестра. Еще одна приятная особенность фестиваля – это политика недорогих билетов для всех категорий зрителей.