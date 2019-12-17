2019-12-17T17:48:49+03:00
Звезды

«Лебединое озеро», «Жизель» и «Щелкунчика» покажут на фестивале «Планета балета» в 2020 году

Организаторы проекта представили программу на следующий год
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фестиваль «Планета Балета» представил программу на 2020 год. Фото: Предоставлено организаторамиФестиваль «Планета Балета» представил программу на 2020 год. Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Фестиваль «Планета Балета» подготовил на следующий год грандиозную программу. Организаторы успешного и любимого зрителями проекта рассказали, чего ждать от 2020-го. Фестиваль, как и в этом году, пройдет на ведущих театральных площадках Москвы и Петербурга. И уже известны 29 спектаклей, которые покажут на сцене Александринского театра. Идти они будут с января по август. А в репертуаре будет настоящая классика русского балета – «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица», а также премьера этого года – «Пиковая дама».

На фестиваль в следующем году ожидают больше 110 тысяч зрителей. А пока создатели проекта подводят итоги уходящего года. В 2019-м в двух столицах в рамках фестивали представили больше сотни классических балетов. Кстати, петербуржцы еще могут успеть на завершающий год спектакль.

– В конце года традиционно «Планета балета» представляет самую сказочную постановку – балет «Щелкунчик» с симфоническим оркестром, увидеть который можно с 29 декабря по 8 января на сцене ДК имени Ленсовета, – рассказали организаторы фестиваля.

Кстати, перед началом «Щелкунчика» зрителям покажут магическое шоу. А всем пришедшим детишкам вручат новогодние сладкие подарки от спонсора фестиваля кондитерской фабрики «Нева».

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Планета балета» стартовал в 2015 году в Петербурге. В 2019-м проект расширил географию и отправился в Москву. В Северной столице участие в рамках фестиваля принимают участие уникальные коллективы – театр балета имени Леонида Якобсона, а также театр «Санкт-Петербургский Классический Балет». Все спектакли фестиваля проходят под живую музыку в исполнении Государственного академического симфонического оркестра. Еще одна приятная особенность фестиваля – это политика недорогих билетов для всех категорий зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Юнтолово сбили могучего лося
В новогоднюю ночь в центре Петербурга закроют несколько улиц от машин
В Петербурге посадили за решетку псевдо-сотрудников Пенсионного фонда
Спасатели МЧС готовятся к возможному наводнению в Петербурге и хотят закрыть дамбу
Стали известны лучшие и худшие больницы Петербурга за 2019 год
18 декабря в Петербурге закроют некоторые парки из-за бушующего ветра
У воспитанницы интерната в Ленобласти украли миллион рублей
На стройплощадке на севере Петербурга нашли три снаряда времен ВОВ
Трех коров и мясо лося не пустили в Петербург
Петербург ожидает ненастная погода и рекордная температура
Следствие по делу доцента СПбГУ Олега Соколова хотят завершить уже в январе
Новорожденные, появившиеся на свет в 2020 году в Ленобласти, получат подарки
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020