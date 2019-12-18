2019-12-18T12:11:00+03:00
Общество

В среду Петербург ждет штормовой ветер, дождь и наводнение

Из-за подъема воды в Финском заливе дамбу собираются закрыть
Петр КИБЕР
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Сильный ветер создаст нагонную волну, которая поднимет уровень воды в акватории Финского залива и Невы.Сильный ветер создаст нагонную волну, которая поднимет уровень воды в акватории Финского залива и Невы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Необычное для декабря тепло ждет петербуржцев в среду, 18-го числа. Также на голову горожан прольется дождь, а с ног их будет сбивать сильный ветер. В акватории Финского залива ожидается подъем уровня воды, из-за чего могут закрыть дамбу.

- 18 декабря в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем местами сильный дождь. Ветер южный и юго-западный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +4...+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причины ухудшения погоды объяснил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

- Вчерашние неблагоприятные прогнозы по Санкт-Петербургу подтверждаются: сегодня территория города попадет под удар активного циклонического вихря. Он закроет небо плотными облаками и станет причиной дождей, временами сильных, вызовет порывистый ветер, что может стать причиной нагонного наводнения. При этом температура поднимется вплотную к рекордным отметкам, - пишет синоптик на своей странице в «Фейсбуке».

Руководству Комплекса защитных сооружений уже поручено закрыть створки дамбы, если нагонная волна поднимет уровень воды в Финском заливе до опасного.

О не просто сильном, а даже штормовом ветре предупреждает горожан и петербургское управление МЧС.

- 18 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные, порывы ветра до 24 м/с, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на данные синоптиков.

По шкале Бофорта, которой измеряют силу ветра, при таком ветре на воде поднимаются волны высотой 7-10 метров. А на суше резкие порывы начинают разрушать крыши зданий.

Горожанам советуют закрыть окна и двери, не выходить лишний раз на улицу и тем более в акваторию Финского залива на лодках или катерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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