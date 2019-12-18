2019-12-18T13:21:30+03:00
Экономика

Предпринимательство без ошибок

5 причин обратиться в центр «Мой бизнес»
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Центр работает по принципу единого окна.Центр работает по принципу единого окна.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Чтобы создать собственное дело, которое станет успешным, нужно сначала пару раз споткнуться, ведь все мы учимся на ошибках. Но почему бы не поучиться на чужих, а не на своих?

Такую возможность предоставляет центр «Мой бизнес» Ленинградской области. Здесь любой начинающий бизнесмен региона может проконсультироваться с экспертами, которые знают, куда нужно свернуть в деловом лабиринте, чтобы быстрее прийти к прибыли.

И это лишь одна из возможностей, которые дает центр. «Мой бизнес» работает по принципу единого окна. Здесь бесплатно оказывают более ста услуг. Вот пять причин заглянуть сюда, даже если вы только подумываете попробовать себя в бизнесе.

1. Проконсультироваться

Специалисты центра ответят на любые вопросы, касающиеся получения поддержки. Более того, «Мой бизнес» - своего рода место силы регионального предпринимательства. Здесь можно легко найти единомышленников или даже будущих партнеров.

2. Не играть в «сломанный телефон»

Площадка позволяет предпринимателям напрямую общаться с представителями органов власти - мероприятия с их участием регулярно проходят в центре. У бизнесменов региона есть возможность задать вопрос, обсудить свою ситуацию.

3. Получить финансовую поддержку

В стенах «Моего бизнеса» работает региональная микрокредитная компания, в которой можно оформить микрозаем по льготной ставке от 3,25 процента. Кроме того, центр может выступить поручителем, если банку не хватает гарантий со стороны бизнесмена, желающего взять кредит.

4. Учиться и соперничать

Больше можно не спрашивать себя, куда пойти развивать предпринимательскую жилку. В центре регулярно проходят семинары, программы обучения для разных категорий бизнесменов. Например, не так давно завершился проект «Мама-предприниматель», в рамках которого женщины неделю учились бизнесу. Победительница получила грант на воплощение своей идеи в жизнь.

5. Заявить о себе

Региональный центр занимается еще и продвижением бизнеса. Здесь устраивают закупочные сессии для знакомства торговых компаний с потенциальными поставщиками, а также помогают малым и средним предприятиям проявить себя на российском и международном рынках.

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КОНКРЕТНО

Об этих и других мерах поддержки, которые предприниматели могут получить в центре «Мой бизнес», можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).

СПРАВКА

Национальный проект «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития в соответствии с майским указом президента 2018 года и включает пять федеральных и региональных проектов, направленных на улучшение условий предпринимательства и его акселерацию, расширение доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам, создание системы поддержки фермеров, а также на популяризацию предпринимательства. На реализацию нацпроекта в России до 2024 года выделят 481,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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