2019-12-18T11:39:40+03:00
Общество

Татьяна Ларина: «Идеальные пары получаются, когда люди понимают друг друга»

В эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» экстрасенс рассказала о том, как найти любовь и как в этом вопросе помогают эзотерики
Евгения МОСКВИНААлеся КРУПАНИНА
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Татьяна Ларина уверена, что в отношениях главное - понимание.Татьяна Ларина уверена, что в отношениях главное - понимание.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Любовь – самое прекрасное чувство на земле, считают одни. Никакой любви нет, скажут другие. И все-таки тема эта вечная. Даже к экстрасенсам люди обращаются чаще с амурными делами, нежели с финансовыми. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказала финалист «Битвы экстрасенсов» и одна из самых сильных ведьм страны Татьяна Ларина. А еще – о том, что такое идеальная любовь, можно ли «приворожить» человека и приходят ли за этим к экстрасенсам мужчины.

ЦИФРЫ ПОДСКАЖУТ

К Татьяне Лариной за помощью в отношениях обращаются и женщины, и мужчины. Представительниц прекрасного пола, конечно, больше. Однако и с теми, и с другими работа начинается с одной важной детали.

– Для того чтобы понять, возможна ли дальше связь, мы просчитываем это по дате рождения. Это нумерология, и существуют специально обученные люди, – рассказывает Татьяна Ларина. – У каждого из нас в какой-то момент открываются «ворота» (удачное время, - прим. ред.) для семьи и для рождения детей. По цифрам мы выясняем, открываются ли они одновременно. Если совпадение составляет как минимум пятьдесят процентов, то с этим можно что-то делать. Потому что это означает, что люди друг другу подходят. С помощью ритуалов мы сокращаем время сближения этих людей.

И здесь речь идет о двух свободных людях. А вот совсем другое дело, если мужчина или женщина хочет удержать возлюбленного любым способом – ребенком, ритуалами, «отбив» у другого человека. Или еще хуже – уведя из семьи.

– Я всегда смотрю, есть ли дети. Если есть – отказ. И тоже самое, если есть другая женщина, жена. Но иногда бывает, что прежние отношения иссякли. Это видно по нумерологии, что пара расходится, и это больное расставание, – отмечает экстрасенс.

Именно поэтому экстрасенсам часто приходится быть простыми психологами – без этого никуда. Иногда людям важно разобраться, прислушиваются ли они сами к себе, не врут ли партнеру и стоит ли вообще спасать отношения.

– Каждый человек, приходящий в твою судьбу, прописанный твоей судьбой, выполняет какую-то функцию. И бывает, она заканчивается, – отмечает Татьяна Ларина. – Нельзя идти на поводу у чувств. Да, любовь – это высшее. Самое лучшее, что может быть. Но она не всегда получается. От человека, которого мы встречаем, мы часто что-то требуем, считаем, что он обязан. А ты-то чем обязан? Ведь все мы эгоисты.

ВЕРИТЬ СЕБЕ

А вот что касается мести, с которой тоже обращаются к экстрасенсам, тут у Татьяны Лариной один ответ:

– Месть – это недоразвитость души, головы, сознания. Если происходит измена, значит, кто-то чего-то не дал, источник иссяк. Это касается и мужчины, и женщины. Ведь женщины тоже изменяют.

Что и говорить, в отношениях люди часто ошибаются. А «та самая» любовь и вовсе иногда проходит. Но кажется, что экстрасенсы-то в своей второй половинке точно не ошибаются – ведь они знают больше, чем мы.

– Мы такие же женщины, такие же люди. Мы можем говорить кому угодно об их жизни. Но себя «смотреть» страшно, страшно в этом копаться, – делится Татьяна Ларина. – Я поняла это очень поздно, но теперь я могу «включать» дистанцию и позволяю себе не влюбляться в человека. К сожалению, только в состоятельном возрасте я поняла, что себе надо верить.

А вот что существует идеальная любовь, Татьяна Ларина не сомневается. Есть люди, которые друг другу подходят. Но это большой труд для каждого из них.

– Идеальные пары получаются, когда оба понимают друг друга. Когда в одном человеке могут соединяться качества и управленца, и подчиненного. Не нужно просто «прогибаться» или уступать только для того, чтобы человек был рядом. А нужен именно момент понимания, – объясняет экстрасенс. – А для того чтобы человек понял, что ты хочешь до него донести, он должен это прочувствовать. А вот это уже максимальное дело. Надо уметь договориться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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