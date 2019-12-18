Алексей Панин приехал на съемки шоу в Петербург и устроил скандал с таксистом

Человек-скандал, он же известный актер Алексей Панин, вновь оказался в эпицентре неприятностей, едва приехав в Петербург из Москвы. В Северной столицы должны были пройти съемки шоу одной популярной столичной блогерши , что не помешало главному герою программы успеть поругаться с водителем такси. По заявлению последнего, артист едва не отломал рычаг коробки передач в его машине.

- В полиции заявление напишешь. Только не забудь все подробно описать, что Алексей Панин сломал рычаг КПП, - говорит таксисту на опубликованной в соцсетях видеозаписи сам актер.

Потом артист разошелся и начал кричать на водителя, угрожая тому ударить в лицо. Весь диалог проходил в свойственной Панину нецензурной манере.

Чем закончился скандал, так и осталось неизвестным, но охранникам, присутствовавшим на «шоу», останется на память фото с актером.

Сам же Алексей Панин описал свою поездку таким образом:

- В этом городе я прожил очень сложный год своей жизни когда искал мою дочку Нюсю. Год АДА! Год, который я пережил каким-то чудом. Сейчас даже не могу поверить что все это было со мной.

Несмотря на тяжелые воспоминания, счастливый актер гулял по Петербургу в валенках и пил пенное.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правда позднее счастливый и, судя по всему, нетрезвый артист позирует на улочках Петроградской стороны вместе с дамой под ручку и пенным напитком, стоящим рядом.