«Андрей влюбился и хотел уйти от жены»: Мать главы многодетного семейства, которого обвинили в изнасиловании дочери, заявила о мести супруги

Мать 46-летнего главы многодетного семейства Андрея Бовта из Ленобласти, которого обвинили в том, что он на протяжении 7 лет насиловал свою маленькую дочь, сделала неожиданное заявление. Анна Лобадюк впервые дала комментарий по загадочной истории, которую вот уже третий день распутывают следователи и сыщики. Андрей был женат на своей двоюродной сестре. Супруги жили в трехэтажном коттедже в деревне под Гатчиной. Воспитывали 8 детей, большая часть которых родилась прямо в доме в ванной. Сыновья и дочери Андрея и Светланы не имели никаких документов, не ходили в школу и не лечились в больнице.

Бовт был арестован на два месяца

При этом во время осмотра у Бовта нашли целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты и гранаты. Сам мужчина заявил, что якобы работает на спецслужбы. Но эта информация не подтвердилась. Сообщение об изнасилованиях следователям поступило от прихожанки церкви. семья считала себя религиозной. Во дворе их дома стоит шестиметровый крест. Сейчас показания против Андрея уже дали его жена Светлана и 13-летняя дочь. Они рассказали, что надругательства начались, когда девочке было шесть лет. Отец уводил дочку на "массаж" в другую комнату. И первое время мать ничего не подозревала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

К слову, саму Светлану почти 20 лет искали все ее родственники. После начала отношений с Андреем она, как и ее дети, вела затворнический образ жизни. Сейчас Бовта уже арестовали на два месяца. За изнасилование и хранение оружия ему грозит до 20 лет колонии. Но вот мать Андрея не верит в то, что сын надругался над дочерью.

В этом доме жила семьяФото: Олег ЗОЛОТО

- Отнялась речь, не двигаюсь. Голова в порядке, могу общаться только по СМС, - пришло "КП-Петербург" сообщение с номера, который указан в качестве контактов в фирме Анны Лобадюк.

- Вашего сына обвинили в изнасиловании над дочерью, хотели бы узнать вашу позицию?

- Он очень заботливый, но строгий отец, - рассказала мать Бовта. - Я действительно потеряла речь. В воскресенье (за день до задержания - прим.ред.) приезжала Света (жена Андрея), говорила, что Андрей влюбился и хочет уйти. После этих слов моя внучка стала сочинять про изнасилование. очень просила не сообщать в полицию.

На вопрос, готова ли она предоставить эту информацию следствию, Анна Ивановна не ответила.

Мать Андрея считает, что супруга могла отомстить сыну за желание уйти из семьиФото: Олег ЗОЛОТО

- Какие у них были отношения в семье?

- Я верующий человек и очень люблю своих внуков. 10 дней назад внучка с внуком и сыном приезжали ко мне. Внучка, которая обвиняет отца, говорила, что у них все хорошо. Да и и раньше она приезжала, я им много помогала деньгами и продуктами. Андрей очень старался их накормить, поэтому дети выглядят хорошо и здоровы.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

- Почему ваши внуки не имели документов и не ходили в школу?

- Я им покупала учебники, они говорили, что на семейном обучении. Света панически боялась ювенальной юстиции и внушала это Андрею.

- Роды проходили в ванной тоже по желанию Светланы?

- Да! Ведь это не запрещено, ведь они по-крестьянски (именно так написала женщина - прим.ред) без помощи государства вырастили 8 здоровых деток.

Сам Бовт свою вину не признает

- Кем и где работал ваш сын?

- Он меня не посвящал в это.

- Вы знали про оружие в доме сына?

- Нет, по телевизору вчера говорили, что оно переделано под травматику.

- Андрей и Светлана - двоюродные брат и сестра?

- Формально.

- Это как?

- Только ДНК.

- Как начались их отношения?

- У Светы уже был ребенок. Ее соседка пришла и сказала, что друзья брата (родного - прим.ред.) ее чуть не изнасиловали. Я пригласила Свету с сыном пожить у меня. Так у нее с Андреем родился сын. И она увела Андрея.

- Зачем в их доме была тренировочная база?

- В здоровом теле - здоровый дух. Посмотрите, какие крепкие ребята, это просто спортзал. У Андрея был арахноидит (воспаление паутинной оболочки головного мозга - прим.ред.), жуткая боль. Вылечил только спартанскими тренировками и жесткой постелью.

Изнасилования, оружие, ад... Отца многодетной семьи обвиняют в том, что он несколько лет насиловал свою дочь 00:00 00:00

На другие вопросы Анна Ивановна не ответила. Женщина раньше была главой частной религиозной организации. В последнее время со своим сыном она владела школой мебельщиков. Правда, в ней никто не обучался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750415" frameborder="0"></iframe> Многодетного отца арестовали по обвинению в насилии над дочерью.

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