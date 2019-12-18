Новое средство борьбы с онколгией создали ученые из Санкт-Петербурга

Группа ученых из Санкт-Петербурга создала новый метод борьбы с раковыми опухолями. Свою разработку они называют перспективной заменой химиотерапии. Правда, общедоступной она станет еще не скоро.

ЛЕКАРСТВО «В КОНВЕРТЕ»

Одним из самых распространенных способов борьбы с раком во всем мире остается химиотерапия – когда на опухоль воздействуют ядами или токсинами, понемногу убивая «зараженные» клетки. Химиотерапия, как правило, эффективна, но опасна – она вызывает множество побочных эффектов, от тошноты и облысения до снижения иммунитета и психических расстройств.

Перед тем, как внедрить лекарство, его готовят вне тела пациента, в пробирке. Процесс выращивания микроскопических капсул и их смешивания со стволовыми клетками занимает около 24-х часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Проблема в том, что большая доза токсичного лекарства разносится по организму через кровоток, - рассказывает научный сотрудник физико-технического факультета университета ИТМО Михаил Зюзин. – И рано или поздно наступает момент, когда его воздействие еще недостаточно эффективно, чтобы разрушить опухоль, а используемая доза становится критической и начинает отравлять организм.

Чтобы решить эту проблему, коллектив ученых из ИТМО и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета предложил доставлять лекарство прямо в опухоль в крошечных, неразличимых простым глазом полимерных капсулах. Размер одной такой капсулы может достигать всего трех микрон – это в тридцать раз меньше толщины человеческого волоса.

- Конечно, просто так внедрить капсулу с лекарством в организм нельзя, - продолжает Зюзин. – Поэтому сначала их – еще вне тела пациента, в пробирке – «смешивают» со специально выращенными стволовыми клетками. Клетки захватывают капсулы, и после этого получившееся «лекарство» можно вводить в кровь – через укол в вену, например.

Получается, проще говоря, что-то вроде «микро-почты», где капсула – конверт, а стволовые клетки – почтальон, который этот конверт доставляет по нужному адресу.

На этапе лабораторных испытаний на капсулы, чтобы они разрушились, светят при помощи вот такого внушительного аппарата. Для пациентов, конечно, будут использоваться приборы покомпактнее. Фото: Физико-технический факультет ИТМО

«ИСЦЕЛЯЮЩИЙ» СВЕТ

Когда клетки «доставляют» капсулу с лекарством в опухоль, ее разрушают инфракрасным светом, чтобы высвободить лекарство. Со стороны это выглядит очень просто: пациенту на нужную часть тела светят специальным фонариком. Чтобы свет мог разрушить оболочку капсулы, в нее «вживляют» исчезающее крошечные частички золота, которые под воздействием инфракрасного излучения нагреваются и плавятся.

- Мы уже опробовали этот метод на клетках меланомы, рака кожи, - отмечает наш собеседник. – Результаты получились впечатляющими: оказалось, что «адресная» доставка лекарства по меньшей мере в два раза более эффективна и менее опасна, чем обычная химиотерапия.

На следующий год, по словам Зюзина, запланированы эксперименты с лабораторными животными. После, если все закончится хорошо (а мы верим, что так и будет), ученые перейдут к самому важному и сложному этапу – клиническим испытаниям. Это долгий процесс – момента, когда созданная в Санкт-Петербурге альтернатива химиотерапии станет общедоступной, придется подождать не менее пяти лет.