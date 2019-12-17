В Петербурге прошла VIII церемония вручения премии «Звезды Дорожного радио»

На сцене Ледового Дворца 8 декабря в Петербурге состоялась VIII церемония вручения премии «Звезды Дорожного радио». Музыкальные итоги 2019 года подвели с большим размахом. За онлайн-трансляцией в сети следили более 2 миллионов зрителей.

- Ценность премии «Звезды Дорожного радио» в том, что она отражает выбор наших любимых слушателей, которые поддерживают и голосуют за песни. Держать в руках символ народной любви и признания — настоящее чудо, которое, благодаря «Дорожному радио», случается со мной уже в третий раз, - поблагодарил всех композитор и певец Игорь Николаев.

Композитор и певец Игорь Николаев сперва сыграл на белоснежном инструменте «Рояль в ночи», а потом исполнил «Под сахалинским небом»Фото: Предоставлено "КП"

Престижные награды получили лучшие артисты страны — лидеры голосования на сайте «Дорожного радио»: Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Сергей Трофимов, Анна Семенович, Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Константин Костомаров, Александр Буйнов, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский, Лолита, Валерия, Дима Билан, Александр Иванов, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин и Дмитрий Маликов. Победителей определяли в течение всего 2019 года. Каждую неделю по субботам ведущие чарта «Звезды Дорожного радио. ТОП 10» озвучивали предварительные результаты, а 30 ноября в прямом эфире станции были названы имена исполнителей, песни которых набрали наибольшее количество голосов аудитории.

Бурные овации сорвала неподражаемая Лолита

Ведущие премии Анна Семенович и Денис Клявер с первых минут церемонии задали праздничное настроение. Также зал завела жаркая, эмоциональная и непредсказуемая Лолита, сорвавшая овации зала. Певица сделала подарок своим поклонникам — под аккомпанемент рояля исполнила новую песню «Папа».

Заслуженным наградам радовались не только артисты, но и слушатели «Дорожного радио» — победители акции «Звёзды становятся ближе». С 16 сентября по 28 октября участники конкурса снимали видео с исполнением песен из эфира станции, и отправляли ролики на сайт акции. Авторы лучших импровизированных клипов получили в подарок полностью оплаченное путешествие в Санкт-Петербург, билеты в VIP-ложу на праздничное шоу и возможность лично встретиться за кулисами со своими кумирами.