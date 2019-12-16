2019-12-18T18:29:27+03:00
Досуг

В Петербурге состоится яркое Новогоднее шоу «Хора Турецкого» 22 декабря 2019 года

В один день мастера музыки дадут сразу два концерта на сцене БКЗ «Октябрьский»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге состоится яркое Новогоднее шоу «Хора Турецкого» 22 декабря 2019 годаВ Петербурге состоится яркое Новогоднее шоу «Хора Турецкого» 22 декабря 2019 годаФото: Предоставлено "КП"
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В преддверии Нового года знаменитый на весь мир «Хор Турецкого» представит свое праздничное шоу. 22 декабря 2019 года на великолепной сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоится грандиозный концерт. И даже не один. В этот день артисты дадут сразу два шоу в 16:00 и 19:00.

- В преддверии самой сказочной ночи в году мы подготовили особенный подарок для любимых зрителей. Новогоднее шоу «Хора Турецкого» – мощная энергетика и заряд праздничного настроения на целый год, - рассказали организаторы концертов.

Зрителей ожидают уникальные голоса, любимые песни и возможность оказаться на одной сцене с артистами – все это ждет петербуржцев и гостей города на главном новогоднем концерте от самых поющих Дедов Морозов музыкального Олимпа.

Музыканты настоятельно советуют не пропустить это праздничное мероприятие, обещая зажечь сердца всех и каждого их присутствующих в зале и подарить самое яркое, радостное и новогоднее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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