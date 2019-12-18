Число закрытых ресторанов Петербурга на 6,5 процентов превысило количество открытий

Количество закрытых точек общепита в Петербурге впервые превысило число открытий – 408 против 383 заведений, следует из данных ГК «БестЪ». В числе причин эксперты отмечают существенное усиление административного давления, которое в этом году испытали стрит-ритейлеры. Рынок продолжит сокращаться, прогнозируют аналитики.

В Петербурге работает 5520 точек общепита, они занимают помещения общей площадью 1,77 млн. кв. м. Из них 383 начали работу в 2019 году, и 408 закрылись – такие итоги озвучили отраслевые эксперты, ссылаясь на данные ГК «БестЪ». В результате, ресторанный рынок лишился 110 тыс. кв. м. общепита.

Отчасти снижение динамики открытий закономерно – многие рестораторы могли ошибаться в выборе формата и локации для своих заведений, считают участники рынка. Примерно 80% заведений закрылись не окончательно, а на время – в связи со сменой управляющей команды или кухни, концепции, переуступкой прав аренды и пр.

По словам управляющего партнера юридической компании LegaltoBusiness Светланы Гузь, на закрытие ресторанов в уходящем году оказали влияние в совокупности принятие федеральных законов, ограничивающих свободу деятельности в помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, ужесточение правоприменительной и судебной практики, а также увеличение количества жалоб со стороны жильцов на нарушения действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Причем большинство таких жалоб основано на требованиях законодательства, исполнить которые в реальности не представляется возможным в силу объективных причин, в том числе в связи с особенностями исторической застройки Петербурга. При этом тенденция ужесточения законодательной и правоприменительной практики по отношению к коммерческим помещениям, вероятно, будет сохраняться. Так, в частности, рассматриваются изменения в КоАП РФ об установлении административной ответственности за самовольную перепланировку любых помещений в многоквартирном доме (в том числе в виде штрафов в отношении юридических лиц), существенно увеличивается размер штрафа за неисполнение требований органов государственной власти.

Как отметила Светлана Гузь, самое любопытное в рассмотрении различных судебных кейсов по оспариванию самовольных перепланировок, переустройств, переоборудования, перевода в нежилой фонд заключается в том, что данные споры практически не имеют исковой давности. Судебной практике известны успешные случаи признания недействительными протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов, удовлетворения требований о демонтаже и о приведении помещений в первоначальный вид в отношении перепланировок и переводов в нежилой фонд, которые случились в 2013-2014 гг. и даже ранее.

- Более целесообразным было бы упорядочить существующие ограничения в рассматриваемой сфере и обеспечить их непротиворечивость друг другу, а также предусмотреть реальную возможность их исполнения на практике, – резюмирует эксперт.

Петербург по-прежнему занимает лидирующие позиции по обеспеченности помещений для размещения заведений общепита и их разнообразию, считает директор по развитию группы компаний RENTA Марина Пузанова.

- Не удивительно, что в международный рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants попали сразу семь заведений из нашего города. В 2019 году произошла небольшая корректировка рынка, что стало последствием бурного роста в прошлом году из-за проведения Чемпионата мира по футболу. В то же время ушли неэффективные игроки, а часть заведений поменяли формат – это естественный процесс, – отмечает эксперт.

При этом некоторые рестораны были вынуждены закрыться из-за жалоб со стороны жильцов многоквартирных домов, в которых располагались заведения.

- В законодательстве сегодня есть очевидный дисбаланс в пользу жильцов, а интересы собственников и арендаторов стрит-ритейла не учитываются. И если продолжится законодательное давление на бизнес, то в следующем году мы рискуем потерять еще много качественных заведений, которые просто не смогут работать в правовом поле, –говорит Марина Пузанова.

СПРАВКА:

Самым популярным форматом аналитики по-прежнему считают рестораны и кафе, которые занимают наибольшую долю рынка –57%. В аутсайдерах традиционно остались бургерные, пиццерии и суши-шопы. Также петербуржцы не изменяют своим вкусам в отношении смешанной кухни – ее предлагают 40% заведений города.

Перечисляя ключевые тенденции уходящего года, эксперты отметили появление гастромаркетов и фуд-холлов.

RENTA – первый мультифункциональный брокер рынка недвижимости Петербурга и Москвы. Сервис ориентирован на инвесторов и собственников коммерческой недвижимости формата стрит-ритейл и предлагает полный спектр услуг по приобретению, управлению, а также последующей продажи объектов с целью получения максимального дохода. В состав группы входит RENTA Management (брокеридж и управление), RENTA Service (техническая эксплуатация) и RENTA Invest (коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость).

Legaltobusiness – бюро юридических стратегий, которое специализируется на разрешении сложных юридических задач, связанных с российскими и иностранными судебными спорами, корпоративными конфликтами и M&A сделками, инвестиционной деятельностью и недвижимостью, банкротством и налоговыми рисками.