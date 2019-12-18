Год спустя: Что изменилось в Петербурге после прошлой пресс-конференции Путина

Уже завтра, 19 декабря, Владимир Путин проведет большую ежегодную пресс-конференцию. В прошлом году вопрос из Петербурга касался обманутых дольщиков. Но задала его не представитель прессы, а «жертва» проблемного жилья, активистка Алла Андреева. Петербурженка пробралась на пресс-конференцию под видом журналиста рязанской областной газеты. Ее обращение к президенту всколыхнуло всю Северную столицу. А сама она стала «олицетворением» обманутых дольщиков в городе. Президент пообещал уделить внимание проблеме.

На следующий же день после пресс-конференции с петербуржцами, которые долгие годы ждали заветные ключи от квартир, встретился Александр Беглов – тогда еще в должности врио губернатора. И пообещал, что в 2020 году проблему долгостроев в городе решат. «Комсомолка» решила узнать, что изменилось в этом вопросе за год.

– В Петербурге с обманутыми дольщиками ситуация изменилась в лучшую сторону, – признается сама Алла Андреева, по чьей инициативе и поднялся этот вопрос.

Действительно, за последний год в городе произошел, можно сказать «прорыв». За 2019-й петербуржцы получили 4 тысячи 221 квартиру в 13 домах. А в планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще 7 домов на 2 625 квартир. Среди последних, например, ЖК «Славянский2», ЖК «Охта-модерн» и ЖК «Новый город». Для сравнения: в 2018-м в Петербурге ввели в эксплуатацию 10 домов.

К слову, обращение Аллы Андреевой год назад касалось домов ГК «Город» – кажется, самого печального долгостроя Северной столицы. Его начали возводить еще в 2010 году, но через пять лет стройка «заглохла». Во главе компании-застройщика стояли братья Ванчуговы, от которых городу достались тринадцать проблемных объектов почти на 6 тысяч квартир. С 2017 года жилые комплексы «Ленинский парк» и «Прибалтийский» в Красносельском районах и «Морская звезда» в Приморском начали «спасать». Сейчас все они достроены. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по строительству, общее количество обманутых дольщиков в этих объектах составляло 5001 человек.

В прошлом году Алла Андреева пришла на пресс-конференцию президента.Фото: СОЦСЕТИ

Сама Алла Андреева получила свою квартиру в 2017-м. Но возмущена она была тем, что дома якобы сдают в эксплуатацию недостроенными. То с противопожарной системой что-то не так, то с разводкой канализации, то с электрикой не все в порядке. Как считает активистка, вопросы так и не решены. Теперь проблема с управляющей компанией.

– В этом году УК достраивала наш дом за наш счет, тратя деньги текущего ремонта, что, на мой взгляд, является растратой, ведь это не согласовывали на собрании собственников, – заявила Алла Андреева. – Я эту тему так не оставлю. Была на приеме у главы МВД по городу, обращалась в администрацию района и лично встречалась с главой Красносельского района. Надеюсь, что все решится.

При этом микрорайон из двух ЖК в Красносельском районе, который еще несколько лет назад был без дорог и какой-либо инфраструктуры, уже вовсю ожил. 1 сентября там заработал детский сад на 200 мест, который возвели по Адресной программе Комитета по строительству. А уже после Нового года своих первых учеников примет и новая школа на 1375 мест.

КСТАТИ

В планах на 2020-й год достроить в Петербурге еще 23 дома на 4 801 квартир. Заветных ключей ждут дольщики ЖК «Вариант», ЖК «Трио», ЖК «Три Апельсина» и еще шести объектов с уверенностью, что 2021-й год они будут встречать в своем новом доме.