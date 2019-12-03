В Петербурге 12 декабря 2019 года состоится премия NCA Saint Petersburg Music Awards

В Петербурге 12 декабря 2019 состоится премия NCA Saint Petersburg Music Awards. Это уже второе по счету награждение как молодых музыкантов, так и знаменитых мастодонтов. Гостей мероприятия ждет встреча с молодыми талантами, известными исполнителями и церемония награждения.

Сурганова и Оркестр – петербургский коллектив, представляющий отдельное музыкальное направление, который сама Светлана Сурганова определяет как VIP-Punk-Decadence. Группа сразу заняла уникальное место в российской музыкальной индустрии и сердцах миллионов людей по всей стране.

Владимир Кузьмин – знаменитый рок-музыкант, композитор и автор больше 300 песен, получивший звание Народного артиста РФ. Проникновенность его лирики и мелодизм композиций никого не оставляет равнодушным.

На премии также выступят: Пикник, ДиДюЛя, Billy's band и Денис Клявер.

Попасть на мероприятие можно совершенно бесплатно, получив билет в фирменных кассах Kassir.ru. Один зритель может получить только 2 билета.

Премия состоится на «Тинькофф Арене» по адресу: Приморский проспект, 80. Начало 12 декабря в 19:00.