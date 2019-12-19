Болельщиков «Зенита» приглашают на встречу с символом команды в «Невский центр»

В декабре 2019 года торговый комплекс «Невский Центр» стал официальным партнером футбольного клуба «Зенит». В рамках сотрудничества каждый посетитель ТК сможет приобрести фирменную продукцию любимого футбольного клуба на 2 этаже комплекса, где открылся новый магазин «Зенита», а каждый футбольный болельщик сможет посетить интерактивную зону «Невского Центра» на стадионе «Газпром Арена».

ЯРКОЕ ОТКРЫТИЕ

Футбольный клуб «Зенит» открыл официальный магазин на втором этаже ТК «Невский Центр», где теперь можно приобрести широкий ассортимент товаров с символикой синие-бело-голубых: футбольную форму, куртки, толстовки, рюкзаки, детские пижамы, халаты и многое другое.

Официальное открытие магазина состоится 20 декабря в 12.00. В рамках мероприятия в 14.00 состоится автограф-сессия известного российского футболиста и главного тренера молодёжного «Зенита» Константина Зырянова. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться не только с легендой футбола, но и с символом клуба – львом. Также с 20 по 22 декабря для всех посетителей торгового комплекса будет действовать 20% скидка на всю клубную продукцию.

- Открытие нового магазина в ТК «Невский Центр» – важный стратегический шаг в рамках продвижения ФК «Зенит» в сегменте продажи одежды, в том числе повседневной. Новый магазин расположен в историческом центре города, пропускную способность этого места сложно переоценить – здесь появляются и туристы, приехавшие в город, и местные жители, целенаправленно пришедшие в торговый комплекс за покупками. Мы не собираемся ограничиваться открытием магазина, наши партнёрские отношения с «Невским Центром» будут значительно шире – в рамках сотрудничества запланированы автограф-сессии, аукционы и другие мероприятия, о которых мы будем сообщать дополнительно, – прокомментировал президент «Зенита» Александр Медведев.

В рамках сотрудничества каждый посетитель ТК сможет приобрести фирменную продукцию любимого футбольного клуба на 2 этаже комплекса, где открылся новый магазин «Зенита»

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

В будущем в рамках сотрудничества запланировано размещение интерактива от торгового комплекса и на других футбольных матчах на стадионе «Газпром Арена», поэтому посетителей ждет еще очень много интересных подарков и сюрпризов от ТК «Невский Центр».

В ближайшее время несколько витрин ТК будут забрендированы сине-бело-голубыми оттенками, ведь там появится символика «Зенита»: футбольный клуб разместит в них свою коллекцию и аксессуары. Также запланированы совместные активации в социальных сетях как «Невского Центра», так и «Зенита», где будут разыгрываться билеты на матчи и другие подарки.

- Атрибутика и одежда ФК «Зенит» традиционно пользуются большим спросом не только среди петербуржцев, но и многочисленных гостей города, в том числе иностранных туристов. Уверены, что удобное расположение нашего торгового комплекса позволит обеспечить новому магазину сине-бело-голубых необходимый трафик. А будущие совместные акции помогут в активном продвижении и футбольного клуба, и нашего ТК, – прокомментировала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская.