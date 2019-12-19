2019-12-19T13:42:13+03:00
Общество

История семьи - история страны

Общественная палата Ленобласти подвела итоги конкурса «Мое семейное древо»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Лучшим из лучших подарили ценные и полезные подарки. Фото: Общественная палата Ленобласти.Лучшим из лучших подарили ценные и полезные подарки. Фото: Общественная палата Ленобласти.
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На днях в Общественной палате Ленобласти прошла торжественная церемония награждения участников творческого конкурса «Мое семейное древо». Всего на рассмотрение строгого жюри поступило 37 работ. Для того чтобы выполнить их достойно, дети изучали историю своей семьи, слушали рассказы бабушек и дедушек, а кое-кто даже с головой погружался в архивы.

Конкурс «Мое семейное древо» проводится в Ленинградской области уже второй год. И каждый раз организаторы, сохраняя общую концепцию, предлагают участникам новую тему. В 2018-м ею стало «Волонтерство» - ребятам нужно было рассказать в свободной форме о том, как в их семье из поколения в поколение передавались традиции благотворительности. В 2019-м ввели сразу две темы: «Спорт» и «Здоровый образ жизни».

- При этом под «здоровым образом жизни» мы понимали не только, скажем, утренние пробежки и обливания холодной водой, - отмечает председатель комиссии по образованию, молодежной политике, физкультуре и спорту Общественной палаты региона Вероника Каторгина. - В нашем случае это означало еще и здоровые отношения, основанные на уважении, понимании и любви.

На конкурс присылали работы из разных районов Лен- области. Кто-то ограничился простым эссе, кто-то подготовил интервью, а кто-то представил самое настоящее научное исследование.

- Конечно, если дети маленькие, то далеко в историю своей семьи они, как правило, не забираются, - рассказывает Вероника Каторгина. - Максимум доходят до прабабушек и прадедушек. А вот ребята постарше порой искренне удивляют. Например, к нам поступила работа от мальчика-старшеклассника, который рассказал о своих предках вплоть до десятого колена! Для этого он специально изучал архивы и даже нашел исторические фотографии. Представляете, какой это труд?

Лучшим из лучших подарили ценные и полезные подарки - сертификаты в книжные магазины. А между тем Общественная палата Ленобласти уже продумывает конкурс на следующий год - предполагается, что он будет посвящен героям войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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