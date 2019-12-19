Пассажир, задравший юбку стюардессе на рейсе Доха-Петербург, отделался штрафом в 50 тысяч рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание уроженцу Калининграда Владимиру Кузьменко, который летом 2019 года летел пассажиром на рейсе из Катара (Доха) в город на Неве. 52-летний мужчина успел набраться в полете и пошел требовать добавки. Не получив спиртного, он задрал стюардессе юбку.

- Умышленно, беспричинно, грубо пренебрегая общепринятыми нормами поведения, выражая свое пренебрежение к находящимся на борту воздушного судна пассажирам и членам экипажа, используя грубую нецензурную брань, стал необоснованно требовать продажи ему спиртных напитков, описывает происходившее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На требования членов экипажа успокоиться Кузьменко не реагировал, вставал со своего места, бегал по проходу, приставал к бортпроводникам, хамил, шумел и в итоге пришел в хвостовую часть самолета.

Там, в кухонной зоне эконом-класса, зажал в углу стюардессу и стал трогать ее рукой за бедра, а ее напарнице провел ногой по внутренней поверхности бедер, задрав девушке юбку.

Мужчина не давал бортпроводницам выйти к пассажирам в салон и вообще создавал угрозу безопасности во время полета. По прилету в Петербург Кузьменко был задержан и доставлен в отделение , где протрезвел и все осознал.

На суде сторона защиты заявила, что дебошир раскаялся в содеянном, принес извинения авиакомпании, а также сделал благое дело - перевел целых три тысячи рублей на счет Детской онкологической больницы Калининграда.

Суд учел все обстоятельства и «впаял» хулигану штраф в 50 тысяч рублей. Уголовное дело против него было прекращено.